Snapdragon 8 Elite fera monter en flèche le Galaxy S25 ! Spectacle PA E23

Dans le dernier épisode de PhoneArena Show, nous commençons par un aperçu de la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite, une mise à niveau très attendue conçue pour apporter des performances de nouvelle génération aux appareils phares à l’horizon. Certains des premiers téléphones que nous prévoyons d’avoir la puce Snapdragon 8 Elite sont les OnePlus 13, Samsung Galaxy S25 Ultra et Xiaomi 15.

Le 8 Elite renommé s’annonce comme un bond en avant radical par rapport au 8 Gen 3, promettant une augmentation spectaculaire de 45 % des performances du CPU et du GPU grâce à la nouvelle architecture CPU Oryon de Qualcomm et au dernier processus de production N3E 3 nm.

FRAPPEZ LE JOUEUR CI-DESSOUS POUR REGARDER PHONEARENA SHOW E23 :

Nous poursuivons ce sujet ringard avec un autre : les nouvelles batteries silicium-carbone qui promettent des capacités mAh considérablement plus grandes dans le même espace ou moins ! C’est pourquoi nous nous attendons à ce que certains fabricants commencent bientôt à commercialiser des téléphones plus minces, mais sans compromettre la durée de vie de la batterie. Voilà une véritable innovation ! Le meilleur, c’est que cette technologie n’est pas seulement théorique ; il est déjà mis en œuvre dans le monde réel sur certains téléphones, comme le Honor Magic 5 Pro, le Magic v3 et le OnePlus Ace 3 Pro. Nous attendons également le prochain OnePlus 13 d’utiliser ces nouvelles piles.

Enfin, nous jetons un coup d’œil au dernier produit Apple à être commercialisé, le très attendu iPad Mini 7e génération. La petite tablette revient et elle a certainement du punch surdimensionné cette fois-ci ! Regardez l’émission complète pour obtenir tous les détails !