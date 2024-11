Snapdragon 8 Elite, conçu pour alimenter le Galaxy S25, sujet à un niveau de surchauffe inquiétant

Depuis des années, les iPhones d’Apple sont en avance sur Téléphones Android en termes de vitesse. L’écart se réduit à chaque nouvelle génération de puces Qualcomm, et le géant des puces pourrait même redéfinir la concurrence avec les nouvelles Snapdragon 8 Elite, qui succède au Snapdragon 8 Gen 3. Cependant, les vitesses ultra-rapides ne sont pas bonnes si elles se font au détriment des thermiques. L’un des premiers combinés dotés de la puce Snapdragon 8 Elite est le Realme GT7 Pro. Le téléphone est déjà entre les mains de certaines publications, notamment Autorité Android et Tendances numériquesqui l’examinent avant sa sortie le 4 novembre. Les deux points de vente ont révélé que le téléphone peut devenir extrêmement chaud.

C’est inquiétant, car la puce Snapdragon 8 Elite alimentera la plupart téléphones Android 2025 haut de gamme, y compris la série Galaxy S25.

Le Realme GT7 Pro, alimenté par Snapdragon 8 Elite, est devenu si chaud lors d’un test de stress que la plupart des applications ont été temporairement désactivées. | Crédit d’image – Autorité Android

Le Snapdragon 8 Elite est un nouveau chipset ambitieux avec des cœurs de processeur Oryon personnalisés et un nouveau GPU Adreno avec une architecture découpée. Le chipset comprend deux cœurs principaux fonctionnant à 4,32 GHz et six cœurs de performance cadencés à 3,53 GHz. Il est basé sur le processus 3 nm de TSMC et Qualcomm promet une augmentation des performances de 45 %. Le GPU est également 40 % plus rapide. Il est également censé être plus économe en énergie que la puce qu’il remplace.

Lors des tests de résistance, le Realme GT7 Pro est devenu insupportablement grillé, ce qui a incité les mécanismes de protection à se déclencher et à abandonner l’application d’analyse comparative à mi-chemin du test. Le téléphone a également désactivé toutes les applications, à l’exception de Téléphone et Messages. C’est préoccupant, étant donné que le téléphone dispose même d’une chambre de refroidissement.

La bonne nouvelle est que le Snapdragon 8 Elite n’est pas nécessairement à blâmer ici. Apparemment, le Realme GT7 Pro a tenté de tromper les applications de référence et a potentiellement dépassé les limites de puissance.

Cela a été confirmé lorsque des versions usurpées d’applications d’analyse comparative ont été utilisées, que le téléphone n’était pas conçu pour détecter. Ignorer les limites thermiques permet aux smartphones de prendre l’avantage sur les benchmarks.

Cependant, en dehors des tests de référence, le téléphone a fonctionné admirablement, ne chauffant qu’un peu après une session de jeu de 30 minutes, ce qui est un comportement attendu. Plus important encore, la performance a été fluide et sans faille. Cependant, cela ne garantit pas qu’il ne chauffera pas lorsque vous jouerez à des joueurs non optimisés ou plus lourds.

De plus, lors des tests Geekbench, qui ont mis moins de pression sur les téléphones que les tests de stress, le Snapdragon 8 Elite a obtenu de meilleurs résultats que la puce de dernière génération, mais seulement d’environ 11 à 13 %, ce qui est en deçà de l’affirmation de Qualcomm de plus de 40 %. Des tests boost.Benchmark existent pour quantifier les performances, mais ils ne reflètent pas avec précision l’expérience du monde réel. L’un de leurs objectifs est de découvrir les performances théoriques les plus rapides d’un appareil et de pousser tous les cœurs à leur fréquence maximale. C’est pourquoi ils ne doivent pas être considérés comme une représentation de l’expérience globale.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas une bonne idée pour Qualcomm qu’un appareil doté de sa dernière puce ait été surpris en train de tricher dans les tests de référence et, bien que le fabricant de puces puisse facilement se dissocier de ce comportement, il n’est pas non plus prometteur que les performances n’aient jamais atteint les niveaux vantés par Qualcomm, même lorsque en utilisant des applications d’analyse comparative anonymisées.