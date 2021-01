La gamme de chipsets de la série 4 économique de Qualcomm vient de recevoir son premier SoC 5G avec le Snapdragon 480 fraîchement annoncé. Il est destiné à alimenter des téléphones 5G plus abordables dans l’année à venir. Le chipset est construit sur le processus 8nm et est livré avec un système Modem-RF Snapdragon X51 5G intégré prenant en charge les réseaux mmWave et Sub-6 GHz.

Du côté du processeur, nous avons les cœurs de performance Kryo 460 basés sur le Cortex-A76 cadencés à 2,0 GHz aux côtés de cœurs A55 plus économes en énergie fonctionnant à 1,8 GHz. Le GPU est un Adreno 619. Qualcomm offre une multiplication par deux des performances du processeur et du GPU par rapport au chipset Snapdragon 460. Les tâches d’IA seront 70% plus rapides grâce au chipset Qualcomm Hexagon 686.

Chipset (processus) Snapdragon 460 (11 nm) Snapdragon 480 (8 nm) CPU Octa-core jusqu’à 1,8 GHz

Kryo 240 Octa-core jusqu’à 2 GHz

Kryo 460 GPU Adreno 610 Adreno 619 Photo Spectra 340

Jusqu’à 48 MP; 1080p à 60 ips Spectra 345

Jusqu’à 64MP; 1080p à 60 ips Modem Snapdragon X11 LTE Snapdragon X51 5G

Connectivité Dual VoLTE; Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1 mmWave + Sub-6 Ghz; Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1 Charge rapide Charge rapide 3 Charge rapide 4+

Les autres spécifications incluent la prise en charge des affichages de taux de rafraîchissement de 120 Hz avec une résolution FHD +, des capteurs de caméra 64MP et un enregistrement 1080p à 60 fps. Le SD480 est livré avec Spectra 345 ISP de Qualcomm qui prend en charge la capture simultanée de trois capteurs de caméra maximum. Le nouveau chipset bénéficie également des modes SA et NSA 5G, du partage de spectre dynamique (DDS), du Wi-Fi 6 et de la connectivité Bluetooth 5.1.





Spécifications clés du Snapdragon 480

Le Snapdragon 480 devrait faire ses débuts sur les téléphones 5G à petit budget d’une gamme de fabricants tels que vivo, Oppo, Xiaomi, Motorola et Nokia au cours du premier trimestre 2021.