Snapdeal a été désigné par un rapport sur les produits contrefaits et le piratage du représentant commercial des États-Unis, comme l’un des plus grands vendeurs de commerce électronique au monde fournissant de faux produits aux clients. Sans doute la plus grande plate-forme de commerce électronique en Inde après Amazon et Flipkart, Snapdeal a déjà eu une histoire de contrefaçon et de faux produits commercialisés sur son site Web, ainsi que des vendeurs ayant des antécédents de commercialisation de faux produits étant autorisés à rester impunis.

Notant cela, le Bureau du représentant commercial des États-Unis a publié de plus amples détails dans un rapport intitulé «2020 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy». Le rapport met en lumière le rôle des plates-formes de commerce électronique en permettant la promotion de faux produits et d’actes de contrefaçon et de piratage dans divers pays. Soulignant la position de Snapdeal, le rapport indique: «Selon une enquête de novembre 2018, 37% des acheteurs ont déclaré avoir reçu un produit contrefait de Snapdeal. En juillet 2019, les fondateurs de Snapdeal ont été accusés de conduite criminelle en Inde pour y avoir vendu des produits contrefaits. Les titulaires de droits ont également poursuivi Snapdeal pour la vente de produits contrefaits. »

Le rapport s’inscrit dans la lignée d’un rapport News18 datant du début de 2020, qui indiquait que Snapdeal offrait un grand volume de masques N95 qui étaient soit faux ou très chers, et dans certains cas, les deux. Avec ShopClues et Flipkart, Snapdeal a été noté comme l’un des plus grands marchés de commerce électronique où les vendeurs commercialisaient des produits contrefaits, dont beaucoup étaient autorisés à fonctionner gratuitement jusqu’à ce qu’ils soient soumis à des rapports et à un examen minutieux. Cela a mis en évidence tout effort proactif mis en place par l’entreprise pour réduire les faux produits sur le site.

Alors qu’un porte-parole de Snapdeal avait alors affirmé que l’entreprise surveillait régulièrement les rapports des clients et les informations externes concernant les faux produits, elle n’a pas tout à fait répondu aux efforts proactifs de l’entreprise pour se débarrasser des vendeurs qui abusent des avantages des plateformes de commerce électronique pour réaliser des bénéfices. Sur cette note, le rapport du US Trade Representative Office souligne en outre que d’année en année, les données mises à leur disposition suggèrent que le piratage et la contrefaçon sur Snapdeal ont, en fait, augmenté au lieu d’être réduits.

Ce qui rend cet incident important, c’est de noter que Snapdeal était autrefois l’une des plus grandes startups de l’Inde – une licorne brillante qui a culminé à 6,5 milliards de dollars en termes de valorisation. Après avoir été au bord de la faillite et de la fermeture de l’atelier, Snapdeal a affirmé avoir réussi à redresser son activité en réduisant ses pertes de 95% (selon un rapport de Forbes India) et en augmentant ses revenus d’exploitation de 85%. Cela rend également important pour une entreprise qui aspire à se frayer un chemin dans la chaîne du commerce électronique dans le pays.

Le rapport a également noté quatre marchés indiens hors ligne – Heera Panna à Mumbai, le Fancy Market de Kolkata à Kidderpore, et Palika Bazaar et Tank Road à New Delhi comme étant des plaques tournantes du piratage et des produits contrefaits. En plus de noter que la Chine et Hong Kong sont des points chauds pour le piratage de produits, le rapport note également que l’Inde, aux côtés de Singapour, de la Thaïlande, de la Turquie et des Émirats arabes unis, est de grands pays où le commerce ouvert de faux produits pose un défi majeur.