Fin novembre, Cam Casey, une star de TikTok avec plus de sept millions d’abonnés, se détendait à la maison lorsqu’il a décidé de télécharger une vidéo d’une expérience scientifique qui a abouti à l’explosion d’une bouteille de Coca-Cola sur Snapchat. M. Casey, 19 ans, avait lu que la société avait introduit une nouvelle fonctionnalité de type TikTok appelée Spotlight dans l’application où les utilisateurs pouvaient partager des vidéos de courte durée. Il se demanda si certaines vieilles vidéos de sa pellicule pourraient avoir de la traction. Deux semaines plus tard, Snapchat est venu appeler: M. Casey était l’un des plus performants de la plateforme et allait gagner des centaines de milliers de dollars. Encouragé par ses premiers succès, il a commencé à publier plus de vidéos – parfois jusqu’à 120 par jour – en téléchargeant du nouveau contenu toutes les quelques minutes de 8 h à minuit.

Mardi, il avait été payé près de 3 millions de dollars par la société pour un contenu devenu viral.

Image Crédit… Alex Welsh pour le New York Times

M. Casey fait partie des milliers de personnes dans le monde qui accumulent maintenant de petites fortunes grâce à Snapchat. L’entreprise a lancé Spotlight en novembre et «distribue plus d’un million de dollars américains chaque jour aux Snapchatters», a déclaré un porte-parole. (La société n’a pas spécifié de date de fin pour distribuer autant d’argent par jour.) Beaucoup de ces nouveaux magnats de Snapchat sont de célèbres stars de TikTok et des influenceurs de la génération Z, mais les utilisateurs moyens obtiennent également de l’or sur Internet après que leurs vidéos soient devenues virales. Un million de dollars par jour Andrea Romo, 27 ans, gagne 12,50 $ l’heure en tant qu’associé en marchandise chez Lowe’s à Albuquerque. Elle ne se considère pas comme une influenceuse des médias sociaux, mais aime envoyer des messages à des amis sur Snapchat depuis des années. Lorsqu’elle a remarqué la nouvelle fonctionnalité Spotlight sur Thanksgiving, elle a décidé de télécharger une vidéo de sa sœur faisant frire une dinde. Deux semaines plus tard, Mme Romo a appris que sa vidéo était si populaire qu’elle lui avait rapporté environ un demi-million de dollars. «C’était une grande surprise que vous puissiez obtenir de l’argent en publiant une vidéo de quelque chose de totalement aléatoire», a-t-elle déclaré. (La société a déclaré qu’elle déterminait les montants de paiement en fonction des vues vidéo uniques et des mesures internes propriétaires.) Snapchat n’a pas toujours été un terrain fertile pour les créateurs de médias sociaux. Pendant des années, la société s’est concentrée sur le fait d’être une plate-forme de messagerie et n’a offert aux talents Internet aucun moyen de gagner de l’argent ou de développer leurs abonnés. En 2017, l’entreprise a commencé vérification des créateurs avec de nombreux adeptes ainsi que des célébrités, affichant leurs histoires publiques dans le portail multimédia de l’application appelé Discover, mais la plate-forme n’a pas été conçue pour trouver et afficher du contenu viral auprès du grand public.

Avec Spotlight, Snapchat vise à changer cela. Semblable à TikTok et à d’autres applications et fonctionnalités inspirées de TikTok, y compris Instagram Reels, Spotlight est un flux de contenu mis à jour sans fin (ou, plus précisément, un flux de vidéos verticales organisé par algorithme). Les mêmes choses qui sont populaires sur TikTok sont populaires sur Spotlight: des vidéos de danse, des vidéos de farces, des défis et des tutoriels. La principale différence sur Spotlight est l’absence de public comme les comptes ou les commentaires. Et lorsque les vidéos deviennent virales, le créateur gagne de l’argent, même s’il ne s’agit pas d’influenceurs. «Vous n’avez pas à demander à être payé, vous n’avez pas à adhérer à un programme, il vous suffit de publier une vidéo et si cela fonctionne bien, vous êtes payé», a déclaré Dax Newman, 19 ans, céramiste à San Diego. fait environ 30000 $ sur Snapchat. Les comptes Meme et les agrégateurs viraux essaient déjà de manipuler la fonctionnalité en téléchargeant des vidéos extraites de YouTube et TikTok. Mais les paiements transforment déjà la trajectoire de la vie de nombreux jeunes. Katie Feeney, 18 ans, lycéenne à Olney, dans le Maryland, a déclaré qu’elle avait gagné plus d’un million de dollars de Snapchat au cours des deux derniers mois en publiant des vidéos de déballage et du contenu amusant (dans un clip, elle tourne sur un hoverboard tout en apparaissant de manière transparente dans nouvelles tenues). Mme Feeney a déclaré que l’argent avait déjà ouvert de nouvelles opportunités. Les collèges auxquels elle n’avait pas l’intention de postuler en raison de problèmes financiers sont soudainement sur la table.