Snapchat va modifier les fonctionnalités de la politique de confidentialité pour un État

Californiens qui utilisent l’application de partage d’images et de messagerie Snapchat aura bientôt une nouvelle bascule pour activer les paramètres de confidentialité avancés, TechCrunch signalé Mardi.

La Loi californienne sur les droits à la vie privée, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, signifie que les utilisateurs de Snapchat auront la possibilité de refuser le partage et la vente de leurs informations personnelles via des applications. Snapchat ne pourra plus collecter ni accéder à des données personnelles à l’insu de l’utilisateur, selon TechCrunch. Les résidents de Californie pourront également corriger, transférer ou supprimer des informations sensibles. La nouvelle loi protégera toutes les données stockées à compter du 1er janvier 2022.

Les utilisateurs pourront trouver la bascule dans la section Contrôles de confidentialité de l’application dans les paramètres, a rapporté TechCrunch. La nouvelle option sera sous “California Privacy Choices”. Une fois activé, Snapchat limitera l’utilisation des informations personnelles sensibles, telles que la géolocalisation exacte. Le paramètre apparaîtra pour tous les utilisateurs américains, selon TechCrunch, mais la fonction de confidentialité ne fonctionnera que pour ceux de Californie.

Snap, la société mère de Snapchat, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.