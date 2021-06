SNAPCHAT, TikTok, Reddit et YouTube s’associent au gouvernement et au NHS pour encourager les jeunes à se faire vacciner.

La collaboration, qui fait partie d’une campagne pour lutter contre la désinformation autour des vaccins Covid-19, intervient après que le déploiement a été ouvert à tous les adultes en Angleterre vendredi.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Le Dr Karan Rangarajan, qui compte 3,9 millions d’abonnés sur TikTok, a déclaré qu’il était crucial que les plateformes de médias sociaux soient utilisées pour cibler les jeunes Crédit : PA

Maisie Ayres, 18 ans, reçoit un vaccin Pfizer BioNTech COVID-19 dans une clinique de vaccination du NHS, après que le programme de vaccination a été ouvert à tous les adultes vendredi Crédit : PA

Le Dr Karan Rangarajan, chirurgien et influenceur du NHS qui utilise les médias sociaux pour lutter contre la propagation de la désinformation, a déclaré : « Si vous voulez vraiment maîtriser la désinformation et prendre de l’avance, vous devez aller à la source où elle vient de.

« Et la plupart proviennent des réseaux sociaux. »

Le Dr Rangarajan, qui compte 3,9 millions d’abonnés sur TikTok, a déclaré qu’il était crucial que ces plateformes soient utilisées pour cibler les jeunes.

Les Britanniques des tranches d’âge les plus jeunes pourraient être « historiquement ou traditionnellement plus opposés à l’idée de se faire vacciner », a-t-il déclaré.

« La désinformation affecte tous les groupes de la même manière et il existe une large base d’utilisateurs qui se situent à la fin de l’adolescence ou au début de la vingtaine », a-t-il déclaré.

« Ils sont également au Royaume-Uni la dernière cohorte à être éligible pour le vaccin, c’est donc un groupe très important à cibler. »

La combinaison de désinformation la plus « dangereuse et la plus puissante » s’est produite lorsque des mensonges ont mélangé un petit niveau de vérité, a-t-il déclaré.

Le médecin a dit que c’était « frustrant » quand la vérité a été mélangée et transformée en quelque chose de faux.

La désinformation avait évolué tout au long de la pandémie, a-t-il déclaré en commençant par ce qui a causé le virus et les fausses théories sur la 5G.

Les théories alors diffusées prennent la forme de désinformation sur l’utilisation des masques et sur la manière dont ils pourraient empêcher la propagation du Covid-19.

Dans le cadre de la nouvelle campagne du NHS, les utilisateurs de TikTok auront à leur disposition des autocollants de vaccin. Le site travaillait également avec Team Halo, un groupe de scientifiques utilisant la plate-forme pour partager des informations sur le jab.

Les utilisateurs de Snapchat pourraient utiliser des autocollants NHS, un filtre et plus tard une lentille de réalité augmentée indiquant « J’ai eu mon vaccin », et l’application hébergerait une série de questions-réponses, mettant en vedette des experts médicaux s’exprimant sur le compte Snapchat du Premier ministre.

Le Dr Tasnim Jara, 26 ans, est membre de l’équipe Halo, un groupe qui s’attaque à la désinformation sur Covid-19 à l’aide de vidéos qu’ils ont réalisées pour les réseaux sociaux Crédit : PA

Le Dr William Budd, médecin de recherche clinique à l’Imperial College de Londres, est également membre de l’équipe Halo Crédit : PA

Snapchat a également étendu sa fonctionnalité « Ici pour vous », qui fournit des ressources intégrées aux utilisateurs à la recherche d’informations sur la santé mentale et le bien-être.

Alors que Facebook et Instagram ne figuraient pas parmi les plateformes impliquées dans la campagne, le Dr Rangarajan espérait que davantage « s’intensifieraient et soutiendraient la campagne ».

Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, Matt Hancock, a déclaré qu’il était « ravi » que les plateformes de médias sociaux soient utilisées pour soutenir « l’effort de vaccination le plus réussi de l’histoire du NHS ».

À propos de la nouvelle campagne, Ed Couchman, de Snapchat, a déclaré: « Nous sommes ravis de collaborer avec le gouvernement pour nous assurer qu’il dispose de ressources précises et fiables pour rester en sécurité, en bonne santé et informés. »

Ben McOwen Wilson, de YouTube, a déclaré : « Cela a été fantastique d’être témoin de la réaction du public à notre initiative nationale et d’avoir vu à quel point les jeunes se sont intensifiés.

« Nous continuerons à travailler pour lutter contre la pandémie en utilisant la vaste portée de YouTube parmi les jeunes pour aider dans cet effort national crucial. »

La collaboration intervient après que le gouvernement a convenu l’année dernière de nouvelles mesures avec les sites de médias sociaux pour limiter la propagation de fausses informations.

En novembre, le secrétaire au numérique Oliver Dowden et le secrétaire à la Santé Matt Hancock ont ​​convenu avec les plateformes de médias sociaux de nouvelles mesures pour limiter la propagation de la désinformation et de la désinformation sur les vaccins.

Ces nouvelles mesures aideraient également les gens à trouver les informations dont ils ont besoin sur tout vaccin Covid-19.

En conséquence, Twitter et Google se sont engagés à respecter le principe selon lequel aucune entreprise ne doit tirer profit ou promouvoir la désinformation anti-vaccin Covid-19.

Ils se sont engagés à répondre plus rapidement aux contenus signalés et à travailler avec les autorités pour promouvoir des messages scientifiquement exacts.

Dans le cadre de la nouvelle campagne du NHS, les utilisateurs de TikTok auront à leur disposition des autocollants de vaccin Crédit : PA