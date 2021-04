Un district scolaire du nord du Texas condamne les actes d’étudiants qui auraient attribué des prix à des étudiants de couleur dans un message de groupe Snapchat d’enchères sur le commerce des esclaves.

Le district scolaire indépendant d’Aldo a publié lundi une déclaration dénonçant les actions des élèves du campus de neuvième année de Daniel qui « intimidaient et harcelaient d’autres élèves en raison de leur race ».

Le nom du message de groupe a changé plusieurs fois, a rapporté le Fort Worth Star-Telegram, utilisant une insulte raciale dans le nom dans de nombreux cas.

Dans le message de groupe, un étudiant a déclaré qu’un étudiant valait un dollar et que le prix «serait meilleur si ses cheveux n’étaient pas si mauvais», selon une photo de la discussion de groupe partagée avec USA TODAY. Le message du groupe contenait également des émoticônes avec un policier pointant son arme sur un fermier noir.

Le président de la NAACP du comté de Parker, Eddie Burnett, n’a pas parlé aux étudiants qui ont été victimes d’intimidation dans le message du groupe, mais a déclaré qu’il pouvait imaginer la douleur et l’embarras de souffrir de choses similaires à une époque où les médias sociaux n’existaient pas.

« C’est quelque chose qui vous brise mentalement et émotionnellement », a déclaré Burnett. « Cela vous fait vous demander si quelque chose ne va vraiment pas avec vous. »

Burnett a déclaré qu’il s’était entretenu avec des étudiants actuels et anciens du lycée et qu’il pensait que cet incident n’était pas une situation ponctuelle.

«Lorsque vous interagissez avec des étudiants de couleur et que vous commencez à les appeler des noms, cela fait partie de la déshumanisation de cette personne», a déclaré Burnett.

Aledo, au Texas, est à environ 20 miles de Fort Worth et est principalement blanche. Sur les 413 diplômés en 2018-2019 du campus de neuvième année Daniel, seulement 7 étaient noirs – 347 diplômés étaient blancs et 45 étaient hispaniques.

«Pouvez-vous imaginer ce que c’est que pour quelqu’un de mettre un prix sur votre tête?» l’activiste local Tony Crawford a déclaré au Star-Telelgram. « Je ne peux pas imaginer l’embarras et la douleur que les gens avec qui vous êtes peut-être amis ont cette conversation. »

Le district a appris l’incident il y a plus de deux semaines et a lancé une enquête qui comprenait l’application de la loi. Le district s’est entretenu avec les élèves concernés et leurs parents et a «assigné des sanctions disciplinaires conformément à notre politique et au code de conduite des étudiants».

Un représentant d’Aldo ISD a déclaré que le district ne pouvait pas divulguer les détails des conséquences en raison de la protection des étudiants. Selon le manuel de l’élève de l’école, un élève trouvé en violation de la politique d’intimidation fera face à des «mesures disciplinaires» et pourrait être transféré dans une autre classe sur le campus.

« Nous demandons à nos parents et à la communauté de continuer à avoir des conversations importantes avec leurs enfants à la maison sur le racisme et d’autres formes de harcèlement alors que nous travaillons tous ensemble en tant que communauté pour soutenir nos Bearcats », a conclu le communiqué d’Aldo ISD.

