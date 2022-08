Snapchat présente ses premiers contrôles parentaux

Pour accéder aux contrôles, les gens doivent créer des comptes Snapchat et être amis avec leurs enfants, qui doivent accepter les contrôles. La société a déclaré qu’elle introduirait des fonctionnalités supplémentaires plus tard, dont une qui permet aux parents de voir avec qui leurs enfants sont récemment devenus amis. Les adolescents pourront également informer leurs parents s’ils signalent des comptes ou du contenu.

Snap, la société mère de Snapchat, a déclaré dans un article de blog que ses nouveaux outils permettraient aux parents de voir avec qui leurs adolescents étaient amis sur l’application et avec qui ils avaient communiqué au cours des sept jours précédents. Les parents pourront également signaler les comptes avec lesquels leurs enfants sont amis s’ils enfreignent les politiques de Snapchat. Les parents ne pourront pas voir les conversations de leurs enfants sur l’application.

SAN FRANCISCO – Snapchat, l’application de messagerie éphémère, a introduit mardi ses premiers contrôles parentaux, alors que les plateformes de médias sociaux sont de plus en plus surveillées pour avoir exposé les jeunes utilisateurs à des contenus potentiellement dangereux.

“Notre objectif était de créer un ensemble d’outils conçus pour refléter la dynamique des relations dans le monde réel et favoriser la collaboration et la confiance entre les parents et les adolescents”, a déclaré Snap dans le billet de blog.

Snap, Instagram, TikTok et d’autres sociétés de médias sociaux ont été interrogées par des législateurs, des régulateurs et des militants sur le contenu toxique de leurs plateformes, ce qui a conduit certains jeunes à dire que les applications ont aggravé les troubles de l’alimentation et contribué à d’autres problèmes de santé mentale. Snap a également été critiqué pour la façon dont son application permet aux adolescents d’acheter des drogues comme le fentanyl.

Ces problèmes ont gagné du terrain l’année dernière après qu’un ancien employé de Facebook a publié des documents internes montrant que certains adolescents semblaient se sentir plus mal dans leur peau après avoir utilisé ses produits, comme Instagram. Des dirigeants d’Instagram, Snap, TikTok et YouTube ont ensuite témoigné devant le Congrès pour savoir si les médias sociaux nuisaient aux jeunes. En mars, un groupe de procureurs généraux des États a demandé à Snap et TikTok d’augmenter le contrôle parental sur leurs applications.

D’autres pays ont également agi pour protéger les jeunes des effets des médias sociaux. En septembre, la Grande-Bretagne a institué de nouvelles réglementations sur la sécurité des enfants, ce qui a incité des plateformes telles qu’Instagram à introduire ses premiers contrôles parentaux. Les contrôles parentaux d’Instagram permettent aux gens de voir et de limiter le temps que leurs enfants passent sur l’application.

Snap a également récemment été aux prises avec une activité en déclin. Le mois dernier, la société a annoncé sa croissance trimestrielle la plus lente de son histoire dans un contexte de ralentissement économique et de défis pour son activité publicitaire.