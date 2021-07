Snapchat présente les profils Bitmoji 3D de « qualité Pixar »

Les Bitmoji de Snapchat acquièrent une toute nouvelle dimension dans la dernière mise à jour de l’application, qui rend désormais le profil et les avatars d’amitié des utilisateurs en 3D.

Les avatars Bitmoji 2D personnalisables et interactifs sont devenus une partie de la famille Snap en 2016, offrant aux utilisateurs de nouvelles façons de communiquer et d’interagir les uns avec les autres au sein de Snapchat et Snap indique désormais que quelque 200 millions d’utilisateurs interagissent quotidiennement avec Bitmoji.

Les icônes générées automatiquement avec Bitmoji sont rapidement devenues un incontournable de Snapchat, la personnalisation des personnages des versions 2D de ces avatars étant déjà rendue possible grâce aux tenues Bitmoji et aux lentilles AR de Snapchat poussant Bitmoji en trois dimensions auparavant. Cette nouvelle mise à jour fusionne les aspects de ces deux fonctionnalités existantes, permettant aux utilisateurs de personnaliser et de poser un avatar Bitmoji 3D entièrement rendu qui vit ensuite à la fois sur un profil Snapchat partageable et un profil d’amitié.







Les utilisateurs peuvent apparemment choisir parmi 1200 poses, expressions faciales, gestes et arrière-plans avec ce que Snap décrit comme des « capacités 3D de qualité Pixar », grâce auxquelles la fidélité de la fonctionnalité est apparemment suffisamment élevée pour mettre en valeur la texture des vêtements portés par ces Bitmojis améliorés, ainsi que « l’éclat et l’éclat de leur [the user’s] boucles d’oreilles de l’avatar. » Les partenariats existants qui facilitent les vêtements de marque comme Off-White, Adidas, Vans et plus se traduisent également apparemment par ces avatars en trois dimensions. Si vous souhaitez mettre la main sur ces avatars Bitmoji nouvellement mis à jour, Snap a confirmé qu’il déployait une mise à jour pour les utilisateurs à partir du lundi 19 juillet. Nous n’avons pas encore reçu la mise à jour en question, mais nous espérons ne pas avoir à attendre longtemps.