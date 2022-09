Snapchat pour le Web, est maintenant disponible pour tous. – Nouvelles de la capitale de Kelowna

La nouvelle application Web a été annoncée en juillet mais n’était disponible que pour les abonnés Snapchat Plus.

Le 15 septembre, Snapchat a révélé que la version de bureau peut désormais être utilisée par n’importe qui. …. (et juste à temps pour la rentrée) « Nous rendons Snapchat pour le Web accessible à tous ! Rendez-vous sur web.snapchat.com pour poursuivre les conversations avec vos amis depuis n’importe quel appareil. Snapchat, via une annonce.

Snapchat pour le Web permet aux utilisateurs de discuter et de passer des appels vidéo avec des amis. Les conversations se synchroniseront entre les appareils. Selon Snapchat, 100 millions d’utilisateurs s’appellent en utilisant la plate-forme chaque mois. La nouvelle version Web leur donnera plus d’espace pour discuter et passer des appels vidéo dans la même fenêtre. En juillet, Nathan Boyd, responsable des produits de messagerie de Snap, a déclaré que la version Web de la plate-forme offrait une “opportunité non satisfaite” pour l’entreprise technologique.

des médias sociaux