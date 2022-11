Snapchat lance les filtres de la Coupe du monde et la réalité augmentée

La plate-forme de médias sociaux Snapchat a introduit une foule de nouvelles fonctionnalités et expériences utilisateur pour engager le public pour la Coupe du monde au Qatar. Les utilisateurs peuvent désormais profiter des temps forts, essayer leurs maillots d’équipe nationale préférés, regarder le contenu des coulisses sur Snapchat Discover.

Les Snapchatters peuvent également superposer les couleurs et le badge de leur équipe préférée sur leur visage, tandis que l’application propose également des lentilles qui affichent des scores virtuels et des statistiques mises à jour en temps réel.

Histoires Snapmap

De plus, Snap Map présentera des histoires mettant en vedette des fans qui sont collés à l’action au Qatar. Anmol Malhotra, directeur des partenariats sportifs, Snap Inc, a déclaré : «Nous sommes ravis de couvrir le plus grand événement sportif mondial de l’année sur l’ensemble de Snapchat – avec des expériences AR personnalisées dédiées et une couverture de contenu complète qui inclura les faits saillants localisés de chaque jeu dans plus de 30 pays. Nous sommes impatients d’offrir aux Snapchatters l’expérience ultime pour les fans autour de la Coupe du monde et de voir la créativité de notre communauté pleinement exposée.”

Partenariat avec Adidas

L’application de médias sociaux s’est également associée à Adidas pour permettre aux utilisateurs de personnaliser leur expérience en habillant virtuellement leur Bitmoji de maillots officiels, d’autocollants et de filtres pour montrer leur soutien à leur équipe bien-aimée.

Des kits officiels des États-Unis, de la France, de la Belgique, de l’Arabie saoudite et du Qatar ont été mis à disposition. De plus, la fonction Cameos permettra aux utilisateurs d’avoir l’air d’être en action sur le terrain.

Les lentilles du kit de football en direct intègrent la réalité augmentée ML de pointe de la plate-forme de médias sociaux qui permet aux utilisateurs d’afficher leur fandom, faisant perdre l’expérience à la réalité.

La nouvelle technologie Live Garment Transfer, développée par Snapchat depuis plusieurs années par l’équipe de recherche de l’organisation, est également disponible pour que les développeurs testent la fonctionnalité à l’aide de Lens studio.

De plus, Snap Map présentera des histoires organisées sur la façon dont les fans du monde entier regardent l’action au Qatar.

Les utilisateurs à travers les États-Unis ont également des chances de gagner des prix en espèces pour avoir créé des clichés les plus performants à l’aide d’objectifs et de sons en s’inscrivant au #TrickShotChamp.

On dirait que la fièvre de la Coupe du monde a vraiment commencé.

Crédit photo : IMAGO / imagebroker