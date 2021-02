Snapchat enregistre une croissance de 150% du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens et franchit le cap des 60 millions d’utilisateurs en Inde

Avec une croissance de plus de 150% du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU), l’application de messagerie photo Snapchat a vu sa base d’utilisateurs franchir la barre des 60 millions dans le pays, a déclaré un haut dirigeant de l’entreprise. S’adressant à PTI, Nana Murugesan, directrice générale de Snap Inc (marchés internationaux), a déclaré que la société entend continuer à s’appuyer sur la dynamique de croissance à travers le développement de produits, les partenariats et l’expérience de réalité augmentée.

Snap est la société mère de Snapchat. L’application permet aux utilisateurs de partager des photos et des vidéos avec des amis pendant une période de temps spécifique après laquelle le contenu est supprimé. Il propose des filtres et des objectifs, dont beaucoup sont compatibles avec la réalité augmentée. À l’échelle mondiale, Snapchat comptait 265 millions d’utilisateurs actifs quotidiens au cours du trimestre de décembre 2020. Plus de 5 milliards de «snaps» ont été créés quotidiennement en moyenne par les utilisateurs de la plateforme. «2020 a été une année vraiment forte pour nous et nous sommes ravis de l’élan que nous constatons. Nous avons atteint plus de 60 millions d’utilisateurs en Inde au T4-20, avec une croissance renforcée tout au long de l’année, et nous voyons notre communauté s’engager dans tous Snapchat – du chat à la découverte de contenu, en utilisant notre appareil photo et en faisant preuve de créativité avec Lens Studio », a déclaré Murugesan.

Il a ajouté que la réalité augmentée (RA) révolutionne la façon dont les gens communiquent, se divertissent, apprennent et expérimentent le monde. « … nous voyons cette évolution s’accélérer. Par exemple, notre communauté a joué avec des objectifs sur le thème de Diwali plus de 500 millions de fois. Cette année, nous sommes ravis de continuer à tirer parti de la variété d’expériences disponibles sur Snapchat pour les personnes en Inde. . Du contenu exclusif aux jeux, en passant par le développement de produits, les partenariats et bien sûr la RA, nous en avons beaucoup en réserve », a-t-il déclaré. Murugesan a noté que la société s’efforce de faire en sorte que Snapchat se sente local auprès de sa communauté d’utilisateurs en Inde.

L’équipe de Snap en Inde se concentre sur le développement de produits culturellement pertinents, l’engagement communautaire et les partenariats. Citant des exemples d’engagement dans le pays, Snap a déclaré que plus de 70 millions de personnes avaient regardé des émissions en Inde en 2020, tandis que les objectifs sur le thème de Diwali avaient été utilisés plus de 500 millions de fois – plus de huit fois l’engagement de Diwali Lenses l’année précédente. . Les créateurs indiens sont également actifs dans le développement de lentilles et plus de 6000 expériences AR ont été développées en novembre 2020. Le «Smoke Flare Lens» d’OLC Vivek Thakur est devenu viral en Inde et dans toute l’Asie du Sud-Est, recueillant des milliards de vues sur Snapchat. Snap collabore également étroitement avec les marques partenaires pour stimuler l’engagement sur la plate-forme.

OnePlus avait créé des objectifs pour Diwali, et leurs objectifs ont recueilli plus de 80 millions d’impressions et atteint plus de 14 millions de Snapchatters en Inde, a déclaré Snap.