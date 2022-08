Snap va licencier 20 % de ses effectifs et supprimer certains projets

Snap, la société mère de Snapchatlicencie environ 20% de son personnel, a confirmé le PDG Evan Spiegel dans un note mercredi.

En plus des suppressions d’emplois, plusieurs projets ont été abandonnés, y compris la caméra Drone pixy, Snap Originals, Zenly et les jeux de Snapchat. Spiegel a expliqué que la société restructurait ses activités à la lumière du ralentissement de la croissance des revenus, qui a été d’environ 8 % d’une année sur l’autre et devrait rester faible l’année prochaine. Il a déclaré que Snap se concentrera sur “la croissance de la communauté, la croissance des revenus et la réalité augmentée” et se retirera de tout ce qui ne fait pas progresser ces objectifs. Cependant, ses investissements et son développement dans le matériel Spectacles AR sont toujours actifs.

Snap emploie environ 6 000 personnes, et Spiegel a noté que c’était une décision difficile de réduire la taille de son équipe. Dans le cadre de son plan de réorganisation, la société a promu Jerry Hunter au poste de COO pour superviser les produits, les ventes, la croissance et le contenu. Snap cherche également à pourvoir plusieurs postes de direction dans le cadre de sa nouvelle structure.

The Verge avait annoncé plus tôt que la société prévoyait de réduire ses effectifs à la suite de résultats lamentables au deuxième trimestre.

Les entreprises de médias sociaux comme Snap ont fait face à une baisse des revenus publicitaires numériques, ce qui rend difficile la monétisation de leurs plateformes. Des facteurs combinés tels que la concurrence croissante de rivaux comme TikTok, les modifications apportées à iOS d’Apple et un environnement économique difficile ont eu un impact sur les résultats de Snap. Pour l’avenir, Spiegel a déclaré que la société espérait éviter de futurs licenciements tout en s’efforçant d’améliorer la croissance globale de ses revenus.