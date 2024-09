Snap Spectacles 5 dévoilé avec des capacités AR améliorées

18 septembre 2024 – Snap Inc. a annoncé cette semaine la sortie de la cinquième génération de Spectacles, les nouvelles lunettes de réalité augmentée (AR) transparentes et autonomes de la société, conçues pour fonctionner avec la technologie Lense de Snap. Les lunettes, alimentées par Snap OS, sont conçues pour améliorer la façon dont les gens interagissent naturellement avec le monde à l’aide de la réalité augmentée, selon Snap. Les Spectacles sont disponibles dès maintenant dans le cadre de la Programme de développement de lunettes.

Les nouvelles lunettes Spectacles s’intègrent aux appareils mobiles via la nouvelle application Spectacles, permettant aux utilisateurs de contrôler les lentilles, de refléter les écrans de leur téléphone, d’utiliser leur téléphone comme manette de jeu avec les lentilles et d’activer un mode spectateur qui permet aux personnes sans leurs propres lunettes de suivre.

Quelles sont les spécifications matérielles des nouvelles lunettes de Snap ?

Snap a déclaré que les Spectacles sont le résultat d’une décennie de recherche et de développement et qu’elles intègrent une technologie AR sérieuse dans un format de lunettes qui pèse moins de la moitié du poids d’un casque VR typique, soit seulement 226 grammes.

Les lunettes sont équipées de quatre caméras pour le suivi des mains, alimentées par le moteur spatial Snap. Le moteur optique, conçu en interne, exploite la technologie exclusive de Snap pour permettre un affichage AR transparent et comprend des microprojecteurs à cristaux liquides sur silicium (LCoS) pour créer des images nettes.

Snap a également déclaré que les guides d’ondes utilisés sur les lunettes Spectacles comportent des milliards de nanostructures qui permettent la projection d’images dans le champ de vision de l’utilisateur sans nécessiter de longs étalonnages ou ajustements.



L’appareil offre un champ de vision diagonal de 46 degrés avec une résolution de 37 pixels par degré, ce qui équivaut à regarder un écran de 100 pouces à 10 pieds de distance. Les lunettes s’adaptent également à la lumière ambiante grâce à leurs capacités de « teinte automatique », offrant des images claires même en plein soleil.

Enfin, les Spectacles sont alimentées par l’architecture double système sur puce de Snap, qui comprend deux processeurs Snapdragon de Qualcomm. Cette infrastructure répartit la charge de travail de calcul entre les deux processeurs, ce qui permet aux Spectacles de fournir jusqu’à 45 minutes d’autonomie continue, selon Snap.

Fonctionnalités de Snap OS

Snap OS, le système d’exploitation des lunettes Spectacles, comprend une interface intuitive conçue pour des interactions naturelles à l’aide de commandes manuelles et vocales. Le moteur spatial Snap permet des expériences de réalité augmentée réalistes sur les lunettes Spectacles et, selon Snap, il est capable de comprendre le monde qui entoure l’utilisateur afin que les lunettes Lenses apparaissent de manière réaliste en trois dimensions.

Les lentilles sont rendues avec une faible latence de mouvement vers photon de 13 millisecondes, ce qui garantit une intégration précise dans l’environnement physique. Snap OS permet également aux développeurs de créer et de partager des expériences de réalité augmentée avec des groupes d’utilisateurs, ce qui permet des expériences collaboratives.

Support et outils pour les développeurs

Snap Inc. améliore également ses outils pour les développeurs grâce à la nouvelle version Lens Studio 5.0, qui offre des fonctionnalités améliorées pour la création de Lenses. Selon Snap, les développeurs peuvent désormais créer des Lenses plus efficacement et les déployer directement sur Spectacles, éliminant ainsi le besoin de processus de compilation complexes. La société a également introduit un nouveau « Spectacles Interaction Kit », qui permet aux développeurs de concevoir des Lenses sans avoir à développer leur propre système d’interaction à partir de zéro.

Intégration de modèles d’IA multimodaux sur Spectacles

Snap Inc. a également annoncé un partenariat avec OpenAI, qui permettra aux développeurs d’intégrer des modèles d’IA multimodaux hébergés dans le cloud dans leurs expériences Spectacles. Cette intégration devrait offrir aux développeurs de nouvelles façons de contextualiser ce que les utilisateurs voient, disent ou entendent dans les environnements de réalité augmentée. Les Spectacles sont équipées d’une suite de caméras et de capteurs qui alimentent l’IA multimodale, la compréhension contextuelle et le suivi 6DoF sur l’appareil.

Disponibilité des lunettes Snap

Les spectacles sont disponibles pour les développeurs via le Programme de développement de lunettes pour 99 USD par mois, avec un engagement d’un an. L’abonnement comprend l’accès au matériel Spectacles et l’assistance aux développeurs de Snap Inc.

Quelles expériences sont proposées sur les nouvelles Spectacles de Snap ?

Snap a déclaré que plusieurs entreprises utilisent déjà Lens Studio et Snap OS pour créer de nouveaux objectifs pour Spectacles, notamment :

Le groupe LEGO lance BRICKTACULAR, un jeu de réalité augmentée interactif entièrement contrôlé par la main et la voix. Cette expérience débloquera des possibilités infinies de construction LEGO pour mettre les joueurs au défi et voir à quelle vitesse ils peuvent construire.

ILM Immersive, le studio interactif primé de Lucasfilm, développe de nouvelles expériences qui connectent les utilisateurs et leurs amis à la galaxie Star Wars.

Snap s’est également associé à Niantic pour apporter certaines de ses expériences AR aux Spectacles, notamment Peridot et Scaniverse.

Enfin, Wabisabi Games a créé une nouvelle façon de jouer à la capture du drapeau sur Spectacles.

Pour plus d’informations ou pour rejoindre le programme de développement Spectacles, visitez le site Snap site web.

Crédit image / vidéo : Snap Inc.