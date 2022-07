Snap signale une croissance des utilisateurs mais une perte plus importante au deuxième trimestre

Snap, le fabricant de Snapchat, a annoncé jeudi son taux de croissance trimestrielle le plus lent jamais enregistré et une perte financière plus importante, tout en refusant de prédire ses performances futures en raison des “incertitudes liées à l’environnement opérationnel”.

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 1,11 milliard de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 13% par rapport à l’année précédente. La croissance de Snap a été inférieure à celle du début de la pandémie, lorsqu’elle a enregistré une augmentation de 17 % de ses revenus. La société avait déclaré en mai qu’elle ne s’attendait pas à atteindre ses objectifs de revenus pour le trimestre en raison de conditions économiques difficiles. Sa perte nette était de 422 millions de dollars, bien plus que la perte de 152 millions de dollars de l’année précédente, les dépenses de l’entreprise ayant augmenté de près de 29 %.

Snap a ajouté que les revenus du trimestre en cours étaient “à peu près stables” par rapport à il y a un an et qu’il “réduirait considérablement” son taux d’embauche. En réponse, son action a plongé de plus de 25% dans les échanges après les heures de fermeture jeudi, après avoir clôturé à 16,35 dollars.