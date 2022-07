Snap, Meta Platforms, Mattel et plus

Les gens passent devant la signalisation Snap Inc. Snapchat affichée dans le centre-ville de Los Angeles, en Californie, le 2 octobre 2021.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres après la cloche:

Snap – Les actions de la société mère de Snapchat ont chuté de plus de 26 % dans les échanges prolongés après avoir signalé un échec sur les résultats supérieurs et inférieurs au cours du dernier trimestre. Snap a également déclaré que les revenus étaient stables jusqu’à présent au cours du trimestre en cours d’une année sur l’autre et qu’il prévoyait de ralentir l’embauche.

Médias sociaux – Les actions des médias sociaux ont glissé après les heures d’ouverture en raison des résultats trimestriels décevants de Snap. Meta Platforms, Alphabet, Twitter et Pinterest ont chuté de 5 %, 3 %, 1,9 % et 6,9 %, respectivement, à la suite du rapport. Les investisseurs craignent que ces entreprises ne soient pénalisées par le ralentissement des ventes d’annonces en ligne.

Mattel – Les actions du fabricant de jouets ont chuté de 2,8% après les heures malgré un battement des chiffres supérieurs et inférieurs au cours du dernier trimestre. Mattel a déclaré que les revenus avaient été touchés par les vents contraires de la devise alors que le dollar montait en flèche. Malgré le grand battement, la société a réitéré ses prévisions.

Capital One Financial – L’action des services financiers a chuté de 4,9% en négociation prolongée après avoir affiché des résultats décevants au cours du dernier trimestre. Le bénéfice par action a été inférieur de 13 cents aux attentes des analystes, tandis que les revenus ont été inférieurs de 6 millions de dollars.

Intuitive Surgical – Les actions de la société de dispositifs médicaux ont chuté de 12,6% dans les échanges après les heures normales de bureau après avoir signalé une perte de bénéfices et de revenus au cours du dernier trimestre. Intuitive Surgical a annoncé un bénéfice ajusté par action de 1,14 $ sur un chiffre d’affaires de 1,52 milliard de dollars.

Boston Beer – Les actions du brasseur ont chuté de 8,4% dans les échanges prolongés après avoir manqué les estimations du bénéfice par action au cours du dernier trimestre de 12 cents et réduit ses prévisions pour l’année complète. Boston Beer a enregistré des revenus de 616,2 millions de dollars au cours du dernier trimestre, légèrement au-dessus des attentes consensuelles de 600,5 millions de dollars.