Snap lance de nouvelles lunettes Spectacles pour les développeurs AR

Les Spectacles de cinquième génération de Snap disposent d’un affichage plus riche et plus immersif. Leur utilisation est plus rapide. Elles pèsent moins que leurs prédécesseurs et durent plus longtemps sur une charge.

C’est exactement le genre de mises à niveau que l’on attend d’une gamme de produits qui a techniquement huit ans. Mais le marché des lunettes Spectacles – et des lunettes AR en général – semble toujours aussi naissant.

Snap a une idée pour changer les choses : les développeurs. Ces nouvelles lunettes Spectacles, annoncées mardi lors du sommet annuel des partenaires de Snap à Los Angeles, ne sont pas vendues. Au lieu de cela, Snap répète son plan pour la dernière version des lunettes Spectacles en 2021 et les distribue aux personnes qui fabriquent des lentilles AR pour Snapchat. Cette fois-ci, cependant, il y a un obstacle supplémentaire : vous devez demander l’accès via Lens Studio, l’outil de bureau de l’entreprise pour créer des logiciels AR, et payer 1 188 $ pour louer une paire pendant au moins un an. (Après un an, l’abonnement devient 99 $ par mois.)

Oui, Snap demande aux développeurs de payer 1 188 dollars pour créer un logiciel destiné à un matériel sans base d’utilisateurs. Malgré tout, le PDG de Snap, Evan Spiegel, pense que l’intérêt sera là.

« Notre objectif est vraiment de donner du pouvoir et d’inspirer les communautés de développeurs et de passionnés de réalité augmentée », m’explique-t-il. « C’est vraiment une invitation, et j’espère une source d’inspiration, à créer. »

Sans l’écosystème de développeurs dynamique que Snap souhaite créer, ma démonstration des nouvelles lunettes Spectacles ressemblait beaucoup à ma démonstration des dernières lunettes Spectacles en 2021. Un objectif montrait des fleurs qui poussent là où vous pointez vos mains, tandis qu’un autre affichait l’anatomie d’un corps humain dans un espace 3D. Je pouvais ouvrir un navigateur et charger ce site Web dans une fenêtre flottante.

Bien que le matériel des Spectacles se soit amélioré, le logiciel reste assez basique pour un appareil autonome. Ici, il est évident que Snap espère que les développeurs l’aideront à trouver des cas d’utilisation convaincants. Dans l’ensemble, tout ce que j’ai vécu correspondait à ce que j’attends des démonstrations de matériel AR au fil des ans : des applications légères et fantaisistes qui mettent en valeur le matériel, mais qui ne sont pas des expériences auxquelles je reviendrais pendant mon temps libre.

Il y avait quelques nouvelles applications à essayer, comme le chatbot My AI de Snap, basé sur OpenAI, même si je n’ai pas eu beaucoup de temps à y consacrer. Un nouvel objectif AR que j’ai essayé utilisait l’IA pour générer des animations 3D basées sur des invites vocales. Il y avait visiblement peu d’intégration entre le système d’exploitation et Snapchat lui-même, à part l’affichage de Bitmojis pour les profils de compte. (Vous pouvez apparemment appeler quelqu’un en utilisant Snapchat à travers les lunettes, mais cela ne faisait pas partie de ma démonstration.)

La première chose qui saute aux yeux lorsque vous enfilez les nouvelles lunettes est la qualité d’affichage et l’interface améliorées. Les couleurs sont plus riches et la résolution plus élevée. Le système d’exploitation Snap OS qui alimente les lunettes a été entièrement refait et semble considérablement plus soigné, même s’il est toujours minimaliste. La principale façon de naviguer dans les lunettes est le suivi des mains et la commande vocale, qui semblent parfois intrinsèquement lentes, mais ne traînent jamais d’une manière qui donne l’impression d’être instable.

Snap affirme que ce modèle dispose d’un champ de vision de 46 degrés (contre 26,3 degrés pour la version précédente) et que ses écrans à guide d’ondes affichent 37 pixels par degré, une mesure que Snap considère comme la bonne façon de mesurer la qualité d’affichage AR qui est environ 25 % plus riche qu’auparavant. Les verres physiques des lunettes se teintent automatiquement lorsque vous regardez la lumière directe du soleil, vous permettant de voir ce qui est projeté sur votre environnement lorsque vous êtes à l’extérieur.

Lors de ma démonstration, le champ de vision était sensiblement plus large qu’avant, mais toujours loin de ce que l’on attendrait d’une paire de lunettes normales. Plus déconcertant encore, les propres démonstrations de Snap ont souligné ce fait ; un simulateur de golf que j’ai essayé était limité à une zone frustrante et réduite du monde réel qui m’entourait. En fin de compte, ce champ de vision limité rend la réalité augmentée considérablement moins attrayante que le monde réel, ce qui, à son tour, rend inutile le port d’une paire de lunettes intelligentes de 124 grammes sur votre visage.

Snap a beaucoup investi pour améliorer le matériel des lunettes Spectacles. Il y a deux projecteurs à cristaux liquides et à base de silicium de chaque côté de la monture qui transmettent des graphiques dans les guides d’ondes personnalisés. Deux processeurs Qualcomm Snapdragon personnalisés distribuent l’énergie et la chaleur le long des montures, aidés par une chambre à vapeur dans chaque branche. Et deux capteurs infrarouges suivent les mouvements de la main pour contrôler les lunettes avec Rapport minoritaire– gestes de pincement et de traction de style.

La quatrième génération de Spectacles de 2021 a surchauffé plusieurs fois pendant ma démonstration, mais cette dernière version n’a pas planté une seule fois, même lorsque je les portais à l’extérieur pendant une vague de chaleur record à Los Angeles. Snap indique que l’autonomie de la batterie est passée d’environ 30 à 45 minutes sur une seule charge. Un câble USB-C est inclus qui permet une alimentation continue lorsqu’il est branché sur la branche des lunettes.

Même si Snap n’a pas une idée très précise de l’usage que l’on pourrait faire des Spectacles, il est clair que la plupart des cas d’utilisation potentiels sont laissés aux développeurs. « Nous essayons d’être la plateforme la plus conviviale pour les développeurs au monde », explique Spiegel, qui ajoute qu’il ne voit pas les Spectacles devenir une activité rentable avant la fin de la décennie. (Snap ne révèle pas le nombre de paires de ces Spectacles qu’il fabrique, mais mes sources estiment ce nombre à environ 10 000.)

Snap a sorti la première paire de lunettes Spectacles en 2016. Depuis, des acteurs plus importants, notamment Meta, ont signalé qu’ils fabriquaient eux aussi des lunettes AR. Apple travaille sur ces lunettes séparément de la Vision Pro, et Google développe des lunettes AR avec Magic Leap et Samsung. Lorsque j’interroge Spiegel sur la concurrence croissante, il répond simplement : « Désolé, mais qui parmi eux a des lunettes AR ? »

Il ne pourra plus faire valoir ce point très longtemps. Meta présentera son prototype de lunettes à réalité augmentée, dont on parle depuis longtemps, sous le nom de code Orion, lors de sa conférence Connect la semaine prochaine. (Comme Spectacles, elles ne seront pas commercialisées.) Meta a également rencontré un succès précoce avec son partenariat avec Ray-Ban pour les lunettes intelligentes. Mardi, elle a annoncé un nouvel accord de 10 ans pour fabriquer des lunettes intelligentes avec la société mère de Ray-Ban, le géant de la lunetterie EssilorLuxottica.

En fin de compte, je suis sceptique quant à la raison pour laquelle les développeurs voudront créer des logiciels pour les Spectacles en ce moment, étant donné l’absence de marché et le coût d’accès à une paire. Néanmoins, Spiegel pense qu’un nombre suffisant d’entre eux sont enthousiasmés par la promesse des lunettes AR et qu’ils voudront contribuer à façonner cet avenir.

« Je pense que c’est la même raison qui a fait que les développeurs étaient vraiment enthousiasmés par les premiers ordinateurs de bureau ou par les premiers smartphones », explique-t-il. « Je pense qu’il s’agit d’un groupe de technologues visionnaires qui sont vraiment enthousiasmés par ce que l’avenir leur réserve. »