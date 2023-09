Snap fait ce que Twitter ne peut pas faire

Alors qu’Elon Musk menace de facturer à tous les utilisateurs un abonnement mensuel pour accéder à Twitter, Snap voit une base d’utilisateurs plus disposée à payer pour profiter des avantages de son compte Twitter. plate-forme. Le service d’adhésion de Snap, Snapchat+, a atteint un énorme 5 millions d’utilisateurs, ce qui est officiellement à mi-chemin de son objectif de 10 millions.

Elon Musk a-t-il regretté d’avoir acheté Twitter ? | Entretien avec Walter Isaacson

Bloomberg rapports que Snapchat+ est une nouvelle stratégie pour l’application de partage de photos pour augmenter les profits, et elle semble fonctionner. Les 5 millions d’utilisateurs le chiffre est un grand pas en avant de l’annonce de Snap selon laquelle il a sécurisé 3 millions d’utilisateurs payants de retour Avril. Snapchat+ coûte aux utilisateurs environ 4 $ par mois et offre des avantages insolents comme une icône d’application unique et des personnalisations dans l’application ainsi que des mesures et des outils de compte comme la possibilité d’améliorer les publications et de vérifier la fréquence à laquelle les gens regardent vos histoires.

« Nous avons vu avec Snapchat+ que les gens sont prêts à payer », a déclaré Jack Brody, vice-président du produit Snap, cité par Bloomberg. « Ils sont ravis de recevoir un accès anticipé à des fonctionnalités expérimentales et exclusives, et plus nous en apportons, plus cela a de chances d’être vrai. »

Snap a lancé le service premium en juin 2022, la société affirmant que le nombre d’inscriptions avait dépassé ses propres attentes. Une partie du buzz autour de Snapchat+ est presque certainement due à « My AI », qui est l’intelligence artificielle de la plateformesorti plus tôt cette année, qui ne peut être débloqué qu’avec un abonnement.

Elon Musk devrait s’inspirer du manuel de Snap. Un Fter étant contraint par un tribunal de acheter la plateforme de médias sociaux peu rentable en octobre dernierle milliardaire de la technologie s’est vite rendu compte qu’il avait besoin d’autres sources de revenus pour couvrir l’énorme dette qu’il avait accumulée.. Musk a finalement supprimé tous les prix précédemment attribués vérification depuis la plateforme et, à sa place, a offert aux utilisateurs une coche bleue pour 8 $ dans le cadre de Twitter Blue/X Premium. Évidemment, ça n’a pas marchécket plus récemment, Musk indiqué c’est tout Les utilisateurs de Twitter devront payer.

En avril, Twitter avait estimé 640 000 abonnés premium, environ la moitié des premiers abonnés ayant fui depuis leur inscription. Contrairement au service de Snapchat, l’abonnement à X/Twitter est devenu un signe culturel du soutien d’un utilisateur à l’aile droite d’Elon Musk. idéologie et bouffonnerie générale. Tant que le chèque bleu restera le chapeau MAGA des médias sociaux, convaincre les utilisateurs de cracher un numéro de carte de crédit restera une colline difficile à gravir.