Snap dévoile ses dernières lunettes AR, malgré des difficultés dans son activité principale

Meta a généré 131,9 milliards de dollars de ventes publicitaires en 2023 et a déclaré un bénéfice net de 39,1 milliards de dollars pour l’année. En revanche, Snap a enregistré 4,6 milliards de dollars de revenus totaux et une perte nette de 1,3 milliard de dollars en 2023.

La veille, Meta avait annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, ce qui avait fait grimper le cours de l’action de 7 %. Pourtant, les paris de Meta sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle continuent d’engranger des pertes : la division Reality Labs de la société a enregistré une perte de 4,5 milliards de dollars au deuxième trimestre. Cette division est responsable des appareils de réalité virtuelle Quest et des lunettes intelligentes Ray-Ban de la société.

L’action Snap a chuté de plus de 20 % après que la société a publié ses derniers résultats trimestriels en août. Les investisseurs ont été réticents à l’idée de prévisions plus faibles que prévu pour le troisième trimestre, et le chiffre d’affaires de la société pour le deuxième trimestre a été inférieur aux attentes des analystes.

De plus, Snap s’associe au créateur de ChatGPT, OpenAI, pour fournir aux développeurs des outils qui leur permettront de créer et de porter leurs fonctionnalités d’intelligence artificielle pour les lunettes intelligentes.

Les dernières lunettes Spectacles sont réservées aux développeurs, qui doivent s’engager à payer 99 $ par mois pendant un an s’ils souhaitent créer des applications AR pour l’appareil. Les lunettes peuvent produire des visuels numériques plus convaincants que la version précédente et sont construites sur un système d’exploitation logiciel repensé baptisé Snap OS.

Meta vendant ses casques de réalité virtuelle Quest à perte afin de dominer et d’influencer le marché global de la réalité virtuelle, Gebbie a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’entreprise suive une stratégie de prix agressive similaire si elle lance son propre appareil de réalité augmentée. Pour que Snap soit compétitif, l’appareil de réalité augmentée de la société doit être « quelque chose de vraiment impressionnant » qui intègre le meilleur de son application principale Snapchat et qui plaise à la population plus jeune, ce qui le différencie de Meta, a-t-il déclaré.

Snap ne publie pas les données financières de ses efforts en matière de matériel comme le fait Meta, mais la société a eu du mal à trouver le succès dans la vente de matériel.

Snap a lancé ses premières lunettes connectées à Internet Spectacles en 2016, en présentant ces appareils à 130 dollars comme un moyen simple pour les utilisateurs de capturer de courtes vidéos à la première personne qu’ils pouvaient ensuite publier sur Snapchat. Un an plus tard, Snap a révélé avoir déprécié près de 40 millions de dollars en raison des pertes liées aux Spectacles invendues, soulignant les défis auxquels elle est confrontée pour vendre des produits matériels grand public.

Depuis lors, la société a sorti d’autres versions de ses lunettes intelligentes Spectacles, dont une version à 380 $ en 2019. En 2021, elle a vendu une paire de lunettes avec des capacités AR en nombre limité aux développeurs et aux créateurs plutôt qu’au grand public, faisant du produit davantage un prototype nécessitant de nouvelles améliorations avant une diffusion plus large.

Au-delà des lunettes, Snap a déclaré en 2022 qu’il arrêterait le développement de son drone de caméra volante Pixy quelques mois seulement après la sortie du gadget à 230 $.

En devançant Meta avec ses dernières lunettes AR, Snap utilise une stratégie adoptée par la société mère de Facebook l’été dernier lorsque le PDG Mark Zuckerberg a révélé les détails du casque VR Quest 3 de la société une semaine avant Pomme a annoncé son très attendu casque VR Vision Pro.

La stratégie de Meta en matière de réalité augmentée consiste en grande partie à intégrer certaines fonctionnalités de réalité augmentée dans ses casques de réalité virtuelle de marque Quest, tout en faisant la promotion de ses lunettes intelligentes Ray-Ban Meta, fabriquées en partenariat avec EssilorLuxottica. Les deux entreprises ont annoncé mardi avoir prolongé leur partenariat pour continuer à développer des lunettes intelligentes.

Bien que Meta ne publie pas de chiffres de vente, Zuckerberg a dit Les analystes estiment que ses lunettes Ray-Ban Meta, mises en vente en octobre, « continuent de bien se vendre et sont épuisées dans de nombreux styles et couleurs, nous travaillons donc à en fabriquer davantage et à sortir des styles supplémentaires aussi rapidement que possible ».

Evan Spiegel, PDG de Snap, a centré les efforts matériels de l’entreprise autour de la technologie des caméras, qui, selon lui, s’intègre naturellement à l’application principale Snapchat et à ses 850 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

On ne sait pas encore combien de temps les investisseurs vont supporter la poussée matérielle de Snap.

« Nous avons vu les pertes de Reality Labs augmenter trimestre après trimestre, et les investisseurs ont accepté cela parce que Meta tire suffisamment de bénéfices de son activité publicitaire », a déclaré Gebbie. « Snap est beaucoup plus limité. Il est dans une position où il va être incroyablement difficile de rivaliser de manière significative sur le plan du matériel. »

