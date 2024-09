Snap dévoile de nouvelles lunettes dans le cadre d’une nouvelle initiative de réalité augmentée – BNN Bloomberg

(Bloomberg) — Le PDG de Snap Inc., Evan Spiegel, a dévoilé une nouvelle version des lunettes intelligentes Spectacles de la société, revitalisant ainsi un effort visant à créer un produit de réalité augmentée avancé qui pourrait un jour remplacer ou rivaliser avec le smartphone.

Les lunettes, baptisées AR Spectacles, intègrent une technologie permettant de superposer des images numériques et des filtres au monde physique. Elles pourraient à terme constituer une source de revenus supplémentaire pour l’entreprise de messagerie, qui dépend actuellement des publicités et des abonnements dans l’application Snapchat.

Spiegel, qui a dévoilé les nouvelles lunettes lors du sommet annuel des partenaires de Snap mardi à Santa Monica, en Californie, a déclaré qu’au lancement, elles ne seront disponibles que pour les développeurs intéressés par la création de nouvelles fonctionnalités pour les lunettes. Pendant que les développeurs travaillent sur la création de fonctionnalités intéressantes pour les lunettes, Snap s’efforcera d’améliorer leur apparence afin qu’elles soient moins encombrantes et plus faciles à utiliser.

« Des centaines de millions de personnes utilisent la réalité augmentée sur l’application Snapchat. Mais une grande partie des retours que nous avons reçus au fil des ans et de ce que nous avons ressenti, c’est que cette réalité est vraiment limitée par les écrans », a déclaré Spiegel dans une interview avant l’événement. « Exploiter pleinement le potentiel de la réalité augmentée avec des lunettes est quelque chose qui nous intéresse vraiment. »

L’entreprise a également annoncé mardi une refonte de sa populaire application Snapchat, comprenant un algorithme mis à jour pour classer et recommander du contenu vidéo, dans le cadre d’un plan visant à mieux concurrencer ses rivaux comme TikTok et Instagram de Meta Platforms Inc. Le nouveau design modifiera l’apparence de l’écran d’accueil de Snapchat, mettant davantage l’accent sur l’appareil photo, les messages de discussion avec les amis et les vidéos, et combinera les deux flux vidéo existants de l’application.

Spiegel est un fervent défenseur de la technologie de réalité augmentée depuis des années. Snap crée des filtres d’images numériques à utiliser dans sa populaire application Snapchat depuis 2015. Plus de 300 millions de personnes utilisent en moyenne chaque jour l’un des filtres AR de Snapchat, a déclaré la société. Les AR Spectacles, qui sont la cinquième génération de lunettes intelligentes de Snap, sont conçues pour rendre cette technologie mains libres.

Snap a lancé ses premières lunettes connectées en 2016 avec caméra intégrée, mais ces lunettes de soleil à enregistrement vidéo n’ont pas eu de succès. L’entreprise n’en a vendu qu’environ 220 000 paires et a ensuite amorti le coût du matériel à hauteur de 40 millions de dollars. Snap a sorti de nouvelles versions de ces lunettes en 2018 et 2019, avant de fabriquer sa première paire de lunettes de réalité augmentée en 2021, bien qu’elle ne les ait lancées que pour les développeurs.

Les nouvelles lunettes AR arrivent alors que son rival Meta a rencontré le succès avec ses propres lunettes intelligentes. Les lunettes Ray-Ban Meta, qui peuvent enregistrer des vidéos, lire de la musique et sont équipées d’un assistant vocal intégré, ont rencontré un franc succès auprès des consommateurs, selon le PDG Mark Zuckerberg, qui a déclaré que l’entreprise avait du mal à répondre à la demande. Ces lunettes, qui ont fait leurs débuts en 2021, n’incluent pas de fonctionnalités AR, mais Meta devrait annoncer son propre prototype de lunettes AR, appelé Orion, lors de sa conférence annuelle des développeurs la semaine prochaine.

« Je pense que les gens savent que Snap est un innovateur, mais ils ont toujours été inquiets parce que nous sommes en concurrence avec de très gros concurrents qui ont déjà des entreprises bien établies et une grande envergure », a déclaré Spiegel. « Je pense que ce qui est vraiment passionnant pour les investisseurs et pour notre entreprise, c’est d’être en concurrence dans un espace où il n’y a pas encore de leader établi dans le domaine de la réalité augmentée. En fait, je pense que nous sommes le leader de la réalité augmentée. »

Snap a passé des années à développer ces lunettes, qui fonctionnent avec un nouveau système d’exploitation conçu spécifiquement pour la réalité augmentée, appelé Snap OS. La plateforme de médias sociaux s’est associée au fabricant de puces Qualcomm Inc. et au créateur de ChatGPT OpenAI pour fournir une partie de la technologie sous-jacente.

Les dernières lunettes AR de Snap seront disponibles pour un nombre limité de développeurs qui en feront la demande via Lens Studio, sa plateforme de création de filtres de réalité augmentée. Les développeurs devront payer des frais mensuels de 99 $ pour utiliser les lunettes pendant un an. Une fois l’abonnement terminé, les développeurs devront les renvoyer.

Snap prévoit de déployer des fonctionnalités de réalité augmentée supplémentaires pour les annonceurs, les développeurs et les créateurs au cours des prochaines semaines, notamment des outils d’IA générative pour créer des filtres de réalité augmentée qui peuvent apparaître sur les lunettes Spectacles et dans l’application Snapchat. La société a également annoncé des partenariats avec plusieurs sites sportifs et de divertissement qui prévoient d’utiliser des images de réalité augmentée, appelées Lenses, lors d’événements en direct, notamment les matchs des New York Knicks au Madison Square Garden.

