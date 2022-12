Snap, craquement, pop: le brouillard salin blâmé pour les sons étranges des lignes électriques de la Colombie-Britannique

Certains résidents de la Colombie-Britannique ont peut-être entendu des bruits étranges provenant de lignes électriques à proximité ces derniers temps, mais BC Hydro leur assure qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

Les habitants de la région de Victoria se sont tournés vers les médias sociaux ces dernières semaines pour signaler des bruits de crépitement, des claquements et même des étincelles le long des lignes électriques, apparemment de plus en plus perceptibles la nuit lorsque davantage de personnes utilisent l’électricité.

Selon le porte-parole de BC Hydro, Ted Olynyk, le phénomène est assez rare pour la région, mais leurs collègues de partout au pays chez Newfoundland Power le connaissent et ont transmis certaines informations.

“Essentiellement, c’est une accumulation de sel sur les conduites”, a déclaré Olynyk. “Habituellement, lorsque nous obtenons une accumulation de brouillard salin sur les lignes, il est emporté par les fortes pluies qui accompagnent normalement les tempêtes de vent ici, mais malheureusement, nous n’avons pas eu beaucoup de pluie avec les vents violents récents.”

Selon un document produit par Newfoundland Power et transmis à Black Press Media par BC Hydro, l’accumulation de sel sur les isolateurs des lignes électriques finit par atteindre un point où elle permet à de minuscules quantités d’électricité de circuler sur la surface des isolateurs, ce qui entraîne un faible bourdonnement et même des étincelles occasionnelles plus visibles la nuit.

Parfois, le document indique que l’accumulation de sel peut atteindre un point où des courts-circuits peuvent se développer, entraînant des bruits forts et des arcs électriques d’une durée d’une fraction de seconde. Newfoundland Power a déclaré que ces courts-circuits peuvent entraîner des pannes de courant localisées d’une durée de deux à 15 secondes, mais a déclaré dans le document qu’il n’était pas nécessaire de signaler de telles interruptions.

Le document note que les vents peuvent apporter des embruns salés étonnamment loin de la côte, de sorte que le phénomène peut être ressenti aussi bien loin de l’eau qu’à proximité.

Olynyk a déclaré qu’il n’était pas au courant que BC Hydro reçoive des rapports d’incidents liés aux bruits et que les équipes ne devraient pas être déployées pour y remédier. Au lieu de cela, il a déclaré que le meilleur plan d’action pour le moment était simplement d’attendre que Mère Nature apporte de la pluie et nettoie naturellement le brouillard salin des lignes.

