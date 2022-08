Snap confirme des suppressions d’emplois de 20% et annonce une restructuration de l’entreprise

Snap a confirmé qu’il supprimerait 20% de ses effectifs de plus de 6 000 personnes et a déclaré qu’il abandonnerait plusieurs projets, notamment son drone de prise de photos Pixy et sa gamme d’émissions premium Snap Originals.

Evan Spiegel, PDG de Snap, a annoncé les changements dans une note de service mardi et a déclaré aux employés que l’entreprise devait restructurer ses activités pour faire face à ses défis financiers. Il a déclaré que le taux de croissance actuel des revenus de la société d’une année sur l’autre pour le trimestre de 8% “est bien inférieur à ce que nous attendions plus tôt cette année”.

“Bien que nous ayons constitué d’importantes réserves de capital et que nous ayons déployé des efforts considérables pour éviter les réductions de la taille de notre équipe en réduisant les dépenses dans d’autres domaines, nous devons maintenant faire face aux conséquences de la faible croissance de nos revenus et nous adapter à l’environnement du marché”, a déclaré Spiegel. a dit. “Nous restructurons notre entreprise pour nous concentrer davantage sur nos trois priorités stratégiques : la croissance de la communauté, la croissance des revenus et la réalité augmentée.”

Parmi les autres projets que la société a détruits, citons ses applications tierces Snap Minis et Snap Games. Spiegel a déclaré que Snap entamait également le “processus de liquidation” de son produit de carte Zenly et de sa fonction musicale Voisey, qui ont tous deux été hérités par le biais d’acquisitions.

Snap a également promu Jerry Hunter de vice-président senior de l’ingénierie à directeur de l’exploitation. Hunter continuera à diriger l’unité d’ingénierie de Snap, a déclaré Spiegel.

La société a déclaré avoir embauché Ronan Harris, vice-président et directeur général de Google pour le Royaume-Uni et l’Irlande, pour être son président de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, un nouveau poste. Harris rejoindra l’équipe de direction de Snap.

Spiegel a déclaré que Snap recherchait actuellement des présidents pour les régions Asie-Pacifique et Amériques de la société, ainsi que deux nouveaux rôles.

“Les changements de cette ampleur ne sont jamais faciles, et nous devons agir de manière décisive pour affronter ce moment en équipe”, a déclaré Spiegel. “Je suis fier de la force et de la résilience de notre équipe alors que nous avons relevé les innombrables défis liés à la croissance de notre entreprise dans un secteur hautement concurrentiel en des temps incertains et sans précédent.”

En juillet, les actions de Snap ont cratéré de plus de 25 % après que la société a annoncé des résultats du deuxième trimestre qui manquaient à la fois en haut et en bas et a déclaré qu’elle ne fournirait pas d’orientation pour son trimestre en cours.

La société a déclaré à l’époque qu’elle prévoyait de ralentir “considérablement” son taux d’embauche et le taux de croissance de ses dépenses d’exploitation.

Comme d’autres sociétés de médias sociaux, notamment Meta, Pinterest et Twitter, parent de Facebook, Snap a déclaré qu’une confluence de facteurs avait simultanément nui aux activités de l’entreprise. Ils incluent un environnement macroéconomique affaibli et la mise à jour iOS 2021 d’Apple, qui a rendu plus difficile pour les entreprises de médias sociaux de suivre les utilisateurs pour le compte d’annonceurs tiers.

La montée en puissance du service de courtes vidéos de TikTok a également posé un défi important à Snap et à ses concurrents.

Snap a déclaré qu’il abandonnait le développement de son drone Pixy après que des informations aient fait surface selon lesquelles la société suspendait ses travaux sur l’appareil. Le drone était censé être un moyen amusant pour les utilisateurs de prendre des photos d’eux-mêmes sous plusieurs angles. Snap a essayé de créer une entreprise de matériel grand public et a annoncé le drone à 230 $ en avril.

