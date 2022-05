Snap chute de 38% sur le rythme de la pire journée de son histoire, entraînant d’autres actions avec lui

Evan Spiegel, co-fondateur et PDG de Snap Inc., prend la parole lors de l’événement virtuel Google Pixel Fall Launch à New York, le mardi 19 octobre 2021.

Les actions Snap ont plongé de 38% mardi, mettant l’entreprise sur le rythme de sa pire journée et entraînant vers le bas d’autres actions de médias sociaux et de sociétés de publicité numérique.

La chute survient après que Snap a émis un avertissement lundi aux investisseurs disant qu’il n’atteindrait pas ses propres objectifs de revenus et de bénéfices ajustés au cours du trimestre en cours.

“Depuis que nous avons publié des orientations le 21 avril 2022, l’environnement macroéconomique s’est détérioré davantage et plus rapidement que prévu”, a déclaré la société dans un dossier auprès de la SEC.

Le dossier a également conduit ses pairs à s’appuyer fortement sur la publicité le matin. Les actions de Meta ont baissé de plus de 8 %, Roku de plus de 9 % et l’action Pinterest de plus de 18 %. Google et Twitter ont chacun chuté de 6% et 2%, respectivement.

L’avertissement de Snap a également un impact sur l’industrie des technologies publicitaires. Le Trade Desk a chuté de 16 %, Magnite de plus de 7 % et PubMatic de plus de 6 %.

“Nous nous attendons à ce que toutes les plateformes publicitaires en ligne ressentent un certain impact d’un recul important des consommateurs”, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans une note aux investisseurs mardi. “La publicité est cyclique.”

Les craintes liées à l’inflation, les inquiétudes sur les taux d’intérêt, les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement et la guerre en Ukraine ont forcé certains annonceurs et marques à repenser leurs dépenses publicitaires au cours du trimestre en cours. Des entreprises, dont Snap, ont été contraintes de ralentir les embauches et de réduire les coûts afin de compenser les pertes.

“Nous ne voyons aucune raison réelle de ne pas prendre la pré-version négative de Snap au pied de la lettre. La publicité numérique est cyclique, mais comme toutes les publicités, et les vents contraires de Macro deviennent très probablement beaucoup plus difficiles”, ont déclaré les analystes d’Evercore ISI dans une note de lundi.

