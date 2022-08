Snap aurait été fait avec son drone de caméra Pixy

Quelques mois seulement après son lancement, Snap mettrait fin au développement de Fée, son drone caméra volant jaune de la taille d’une paume. La décision d’arrêter de travailler sur Pixy fait partie d’une “redéfinition des priorités des ressources de l’entreprise”, a rapporté Le journal de Wall Street jeudi.

Snap, la société mère de l’application de messagerie éphémère Snapchat, a vu son stock baisse de près de 40 % en juillet après avoir annoncé des résultats décevants au deuxième trimestre. Pixy, qui a été lancé en avril, semble être victime d’une économie difficile affectant les plateformes de médias sociaux car les annonceurs dépensent moins d’argent.



Le drone selfie est toujours en vente, à partir de 230 $. L’examen de Pixy par Crumpe dit que si “l’utiliser peut être très amusant, le produit reste un type de jouet expérimental dont la plupart des gens n’ont pas besoin”.

Selon la revue, Pixy est un drone facile à utiliser conçu pour fonctionner avec l’application Snapchat. Les modèles de vol prédéfinis de Pixy lui permettent de planer au même endroit, de se retirer pour révéler une prise de vue plus large et de vous suivre ou de vous suivre, ce qui le rend plus utile pour les fonctionnalités de Snapchat à forte teneur en selfies. Bien que le drone soit mieux utilisé pour la vidéo, il ne peut capturer qu’environ cinq vidéos de 30 secondes avant d’avoir besoin d’une charge ou d’une nouvelle batterie de remplacement, que Snap vend avec le drone.

Snap a refusé de commenter.