Snap aurait dit au personnel d’être au bureau 4 jours par semaine d’ici février

Les employés de Snap ont été informés qu’ils devraient être dans les bureaux de la société de médias sociaux au moins 80% du temps à partir de février, selon un Bloomberg rapport lundi.

“Je pense que passer plus de temps ensemble en personne nous aidera à atteindre notre plein potentiel”, a écrit le PDG de Snap, Evan Spiegel, dans une note examinée par Bloomberg. “Ce que chacun de nous peut sacrifier en termes de commodité individuelle, je crois que nous le récolterons en termes de succès collectif.”

Le plan de Snap se traduit par une moyenne de quatre jours ou plus par semaine au bureau pour les employés à temps plein, a-t-il déclaré – avec une certaine flexibilité permettant aux tâches liées au travail telles que les réunions avec les clients de compter comme du temps au bureau.

Snap, la société mère de l’application de messagerie en voie de disparition Snapchat, a passé les derniers mois à restructurer son activité à la lumière du ralentissement de la croissance des revenus. Spiegel a annoncé dans une note aux employés en août que l’entreprise licencierait environ 20% de son personnel, soit environ 1 300 travailleurs. Plusieurs projets ont été abandonnés, notamment le drone Pixy avec caméra, les jeux Snap Originals, Zenly et Snapchat.

Snap est la dernière entreprise technologique à limiter les politiques de travail à domicile après environ deux ans de travail à distance au milieu de la pandémie de COVID-19. Des géants de la technologie comme Apple, Google et Twitter ont annoncé leur intention d’obliger leurs employés à retourner dans leurs bureaux au moins plusieurs jours par semaine.

La nouvelle politique “par défaut ensemble” de Snap s’appliquera aux employés des 30 bureaux mondiaux, a rapporté Bloomberg, ajoutant que la société développe un processus d’exception pour le personnel demandant à travailler à distance par défaut.

“Nous travaillons de cette façon depuis si longtemps que je crains que nous ayons oublié ce que nous avons perdu – et ce que nous pourrions gagner – en passant plus de temps ensemble”, a déclaré Spiegel. “Je crois que ‘défaut ensemble’, tout en conservant la flexibilité pour les membres de notre équipe, nous aidera à accélérer notre croissance et à concrétiser nos priorités stratégiques de développement de notre communauté, de réaccélération de la croissance de nos revenus et de leadership en RA.”

Snap n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.