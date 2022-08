Snap arrête le développement de son drone selfie Snapchat Pixy

Selon un rapport de Le journal de Wall Street, le Snap Inc. Pixy (un drone selfie volant) cessera tout développement. Le Pixy est un mini drone de 230 $ qui peut prendre des selfies et atterrir dans votre main. Il envoie des séquences et des photos sans fil à l’application Snapchat sur votre téléphone pour être publiées sur l’application.

Le PDG de Snap, Evan Spiegel, aurait déclaré au personnel lors d’une session de questions-réponses que la société interrompait le développement du drone Pixy. La décision vient en raison des efforts de l’entreprise pour redéfinir les priorités des ressources de l’entreprise, selon des sources.

Le drone Pixy est toujours disponible sur Pixy.com et est répertorié comme disponible aux États-Unis et en France “jusqu’à épuisement des stocks”, il semble donc plus probable que le Pixy ne soit pas réapprovisionné une fois l’inventaire épuisé.

Le prix d’entrée de 230 $ du Pixy comprend un pare-chocs, une batterie, une sangle de transport, une batterie et un câble USB-C. Un ensemble de 250 $ comprend deux batteries supplémentaires, et chaque batterie contient 5 à 8 vols en utilisant les modes de vol par défaut, selon le site Web de Pixy.

Snapchat a récemment annoncé son niveau premium de 3,99 $/mois, bien qu’il ne désactive pas les publicités dans l’application. Snapchat+ propose des “fonctionnalités exclusives, expérimentales et de pré-version”.

