Snap annonce un plan d’abonnement Snapchat + qui coûte 3,99 $ par mois

Instantané annoncé mercredi il déploie un plan d’abonnement de 3,99 $/mois pour Snapchat qui débloque des fonctionnalités exclusives et de pré-version. Ça s’appelle Snapchat+.

L’annonce intervient après que Snapchat a donné des perspectives de ventes décevantes pour le trimestre en cours lorsqu’il a publié ses résultats du premier trimestre en avril. Le directeur financier de Snap, Derek Andersen, a déclaré à l’époque que les conditions macroéconomiques telles que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les pénuries de main-d’œuvre et l’inflation avaient un impact sur la publicité, la principale source de revenus de Snap.

Snapchat + pourrait aider l’entreprise à diversifier ses sources de revenus, bien que le vice-président senior des produits de Snapchat, Jacob Andreou, ait déclaré Le bord que la société ne s’attend pas à ce que le plan devienne une “nouvelle source de revenus importante”.

Les actions de Snapchat ont augmenté d’environ 1% mercredi matin.

Le plan Plus comprend des fonctionnalités de pré-version, expérimentales et exclusives telles que l’épinglage de votre ami proche en tant que BFF (meilleur ami pour toujours) et la personnalisation de l’icône de l’application. Il est destiné aux “membres les plus passionnés” des utilisateurs de Snapchat, a indiqué la société.

D’autres plateformes de médias sociaux ont également récemment déployé des services d’abonnement. Twitter en 2021 a annoncé l’abonnement Blue qui offre un accès sans publicité à d’autres sites Web pour 2,99 $ par mois. Application de chat Télégramme introduit Telegram Premium en juin.

Snapchat+ sera lancé mercredi aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.