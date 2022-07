Snap, American Express, Verizon, Seagate et plus

La signalisation pour Snap Inc., société mère de Snapchat, orne le devant de la Bourse de New York, le 2 mars 2017 à New York.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

American Express – Les actions de la société de cartes de crédit ont grimpé de 2,9%, la croissance des dépenses de voyage et de divertissement ayant aidé American Express à battre les estimations de Wall Street. La société a déclaré un bénéfice par action de 2,57 $ sur un chiffre d’affaires de 13,40 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les analystes interrogés par Refinitiv avaient prévu 2,41 dollars par action sur 12,50 milliards de dollars de revenus.

Snap – Snap a plongé de 38% après que la société a annoncé des résultats décevants au deuxième trimestre. La société mère de Snapchat, qui a également déclaré qu’elle prévoyait de ralentir l’embauche, a cité les changements Apple iOS et le ralentissement de la demande pour sa plate-forme de publicité en ligne parmi les raisons de l’échec des résultats. Snap a été touché par une vague de déclassements de Wall Street à la suite des résultats.

Actions technologiques – Les actions des entreprises technologiques qui dépendent de la publicité en ligne ont glissé à la suite des résultats lamentables de Snap. Les actions de Meta Platforms, Alphabet et Pinterest ont chuté respectivement de 7,6 %, 6 % et 14 %, craignant que le ralentissement des ventes d’annonces en ligne ne touche également ces noms.

Twitter – Le stock de médias sociaux a augmenté de près de 1% même après que la société a publié des résultats décevants au cours du dernier trimestre. Twitter a cité les vents contraires du marché publicitaire plus large et l’incertitude liée à l’accord de rachat d’Elon Musk parmi les raisons de la baisse des revenus.

Verizon – Les actions de Verizon ont chuté de plus de 7% après que la société a réduit ses prévisions pour l’année complète et a déclaré avoir ajouté 12 000 abonnés nets au téléphone au détail, bien en deçà des 144 000 estimés par StreetAccount. Les bénéfices trimestriels ajustés ont été inférieurs aux estimations, selon Refinitiv.

Mattel – Les actions du fabricant de jouets ont chuté de plus de 6% malgré le fait que la société ait signalé un battement des chiffres d’affaires et des résultats pour son dernier trimestre. Les ventes d’American Girl ont chuté de près de 20%, a déclaré Mattel.

Paramount Global – Les actions de Paramount ont perdu plus de 3% après que MoffettNathanson a rétrogradé la société pour sous-performer et a réduit son objectif de cours pour l’action. L’entreprise a déclaré que sa note inférieure était due à la possibilité d’une récession à venir, qui ralentirait les dépenses des annonceurs et exercerait une pression supplémentaire sur l’entreprise.

Capital One Financial – Les actions de Capital One ont chuté de 5,7 % après que la société de services financiers ait raté les estimations de bénéfices et de revenus au cours du dernier trimestre. La société a déclaré un bénéfice par action de 4,96 $ sur un chiffre d’affaires de 8,23 milliards de dollars.

Seagate — Le titre technologique a plongé de 9,1 % après avoir manqué des estimations sur les résultats supérieurs et inférieurs au cours du dernier trimestre. Seagate a annoncé un bénéfice par action de 1,59 $ sur un chiffre d’affaires de 2,63 milliards de dollars.

Intuitive Surgical – Les actions de la société de dispositifs médicaux ont perdu 5,7% après avoir manqué les estimations des bénéfices et des revenus au cours du dernier trimestre. Le bénéfice par action est inférieur de 5 cents aux estimations, selon Refinitiv.

Schlumberger — Le titre des services pétroliers a gagné 4,8 % grâce à des résultats trimestriels qui ont dépassé les attentes en termes de chiffre d’affaires et de résultat. Schlumberger a également relevé ses perspectives pour l’ensemble de l’année.

HCA Healthcare – Les actions de l’opérateur hospitalier ont grimpé d’environ 12,2% après avoir affiché un bénéfice ajusté de 4,21 dollars par action sur des revenus de 14,82 milliards de dollars. Les analystes anticipaient un bénéfice de 3,70 dollars par action sur 14,72 milliards de dollars de revenus.

– Tanaya Macheel, Carmen Reinicke et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage