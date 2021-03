Plus de 100 employés de Fit Analytics rejoindront Snap et continueront d’opérer à partir de Berlin. La société continuera également à développer Fit Finder et d’autres produits pour ses clients. L’équipe travaillera également en étroite collaboration avec le groupe de produits de Snap sur les produits de commerce électronique et d’achat, a déclaré Snap.

