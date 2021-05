Snap achète la société de réalité augmentée WaveOptics dans le cadre d’un contrat de 500 millions de dollars

Snap est en passe de disposer de nombreuses applications de réalité augmentée convaincantes, car la RA est déjà une grande partie de l’application Snapchat. Les utilisateurs de Snapchat peuvent déjà profiter de la RA pour faire leurs achats, créer des filtres vidéo et photo et plus encore via leur téléphone.

Cependant, il s’agit d’une première étape dans la course aux lunettes AR parmi les entreprises technologiques, d’autres entreprises comme Apple et Facebook travaillant sur des produits similaires. Les développeurs devront créer des applications convaincantes pour les lunettes, qui ne disposent actuellement que d’environ 30 minutes d’autonomie de la batterie.

Snap acquiert WaveOptics, une société qui crée des lentilles et d’autres pièces utilisées dans les lunettes de réalité augmentée. L’acquisition donnera à Snap de nombreux composants pour créer des lunettes que les gens peuvent porter et voir ensuite des images générées par ordinateur superposées au monde réel.

Les lunettes AR de Snap sont différentes de certains produits AR qui existent déjà, comme HoloLens 2 de Microsoft, qui est beaucoup plus grand et ressemble plus à un casque qu’à un ensemble de lunettes.

WaveOptics crée certaines des parties que les gens regardent lorsqu’ils portent des lunettes, comme des guides d’ondes, qui sont un peu comme de petites fenêtres à travers lesquelles vous regardez et qui montrent des images générées par ordinateur, et des projecteurs qui dirigent la lumière vers les guides d’ondes. Elle fabrique et vend également des solutions complètes, appelées modules, qui incluent les guides d’ondes et les projecteurs montés sur des cadres.