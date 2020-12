Une nouvelle tournée de capture de serpents permet au public de se rapprocher pour aider les lutteurs à attraper et à relâcher des serpents dans la nature.

Les visites de capture de serpents seront lancées en janvier pour une durée limitée de trois mois par la société The Snake Catcher 24/7 sur la Sunshine Coast.

Le propriétaire de The Snake Catcher et le vétéran de la lutte contre les serpents Stuart McKenzie, a déclaré que la visite avait été faite après des années de commentaires positifs de la part des clients et de la communauté.

Stuart McKenzie (photo du milieu) a lancé les visites des serpents de Nee pour éduquer et apprendre aux gens à respecter les serpents

«Depuis que j’ai commencé les affaires, les gens d’affaires ont été vraiment fascinés par ce que nous faisons et ont demandé comment ils pouvaient s’impliquer».

« Mais maintenant, j’ai l’approbation de mon assurance et maintenant les tournées sont enfin lancées », a déclaré M. McKenzie.

Les visites seront une expérience pratique pour un nombre limité de participants, car M. Kenzie a déclaré qu’ils n’accepteraient que quatre bonnes personnes tous les mardis par mois jusqu’en avril.

«Ce sera une journée entière pour eux et ils sortiront avec les gars pour trouver des serpents et les relâcher dans la nature».

Les nouvelles tournées sont en préparation depuis près de cinq ans et devraient être un succès populaire (photo)

Les nouvelles visites de capture de serpents donneront aux gens la possibilité de manipuler et de relâcher des serpents non venimeux dans la nature avec Stuart McKenzie (photo)

« Depuis notre lancement, nous avons déjà eu quelques réservations, donc je ne m’attends pas à ce que cette tournée soit disponible longtemps », a-t-il déclaré.

Les visites commenceront à partir de 299 $ et n’ont pas d’âge minimum, de sorte que tout le monde peut avoir la chance de rouler aux côtés de Stuart et de son équipe dans le serpent mobile pendant une journée entière.

Mais M. McKenzie a déclaré que les participants aideraient potentiellement l’équipe à attraper des serpents non venimeux, mais que les serpents venimeux sont hors de portée pour la sécurité de tous.

«Les gens peuvent aider à relâcher dans les serpents sauvages inoffensifs des arbres et les pythons tapis, mais pas les serpents venimeux».

La principale leçon que M. McKenzie souhaite que les participants apprennent de l’expérience est de savoir comment respecter les futurs serpents qu’ils pourraient rencontrer.

«Je veux que les gens apprennent le respect des serpents et soient éduqués sur les serpents».

Les réservations pour les visites exclusives peuvent être effectuées sur le site Web de The Snake Catcher.