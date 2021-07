‘Snake Man’ qui a dit qu’il était immunisé contre le venin meurt après qu’un cobra l’a mordu sur la langue

Un ‘Snake Man’ philippin qui prétendait être immunisé contre le venin est décédé après qu’un cobra l’a mordu à la langue alors qu’il aurait tenté de l’embrasser.

Bernardo Alvarez, 62 ans, a attrapé le cobra mortel des Philippines du Nord quelques instants avant sa mort après qu’il se soit glissé dans la ville de Mangaldan, dans la province de Pangasinan, le 9 juillet.

Bernardo Alvarez, connu localement sous le nom d' »homme serpent », a affirmé qu’il était immunisé contre le venin Crédit : ViralPress

Selon les rapports, le chasseur de serpents a été acclamé par les voisins alors qu’il attrapait le reptile glissant devant une foule en adoration.

Mais, alors qu’il montrait le serpent aux spectateurs, Bernardo tenait le cobra trop près de son visage, alors qu’il faisait semblant de l’embrasser sur la bouche.

L’autre cobra – largement reconnu comme l’un des serpents les plus venimeux au monde – s’est jeté sur sa bouche et lui a mordu la langue.

L’homme choqué a crié de douleur avant de s’effondrer au sol – mourant peu de temps après.

Le Dr Anna de Guzman, responsable provincial de la santé, a déclaré: «Le venin du serpent peut provoquer une paralysie, ce qui est arrivé à l’homme serpent.

Mais il est décédé de façon dramatique la semaine dernière après qu’un cobra l’a mordu à la langue alors qu’il aurait tenté de l’embrasser Crédit : ViralPress

« Cette paralysie pourrait arrêter la respiration de la victime, affecter le flux d’oxygène dans le corps et éventuellement arrêter les battements du cœur. »

Les médecins se sont précipités pour ranimer Bernardo mais il n’était plus réactif et son corps était déjà raide à cause de l’effet du venin.

Ils ont confirmé que les toxines de la morsure, qui attaquent directement le système respiratoire de ses victimes, peuvent être extrêmement mortelles.

La sœur de Bernardo, Teresa Oca, qui était sur les lieux, a déclaré: «Un policier et un médecin sont arrivés pour le surveiller et nous ont dit qu’il n’avait pas de pouls, alors ils ont essayé de le réanimer.

« Ils n’ont pas réussi car le venin du cobra était trop fort. Nous ne savons pas comment nous pourrions accepter ce qui lui est arrivé. »

La famille a confirmé que les arrangements funéraires avaient maintenant été pris par la famille de Bernardo à leur domicile.

Il doit être enterré cette semaine.