Snake et Chameleon s’affrontent dans une bataille et il y a plus que ça

La vie des animaux est pleine de bagarres et de luttes, que ce soit pour se nourrir ou revendiquer un territoire. Nous savons tous que les animaux se livrent à des combats les uns avec les autres, quelle que soit leur force. Mais avez-vous vu un serpent lutter avec un caméléon ? Si non, vous êtes au bon endroit. En cherchant une vidéo amusante pour nos lecteurs, nous sommes tombés sur un court clip qui n’est rien de moins qu’un match de lutte reptilienne entre un serpent et un caméléon. Vous vous demandez peut-être qui a remporté le match. Mais pour cette réponse, lisez plus loin-

On voit un serpent attaquer un caméléon dans cette vidéo dramatique sur les réseaux sociaux. Un petit caméléon semble initialement être une cible facile pour le serpent, mais au lieu de cela, le caméléon force le serpent à grignoter son nez. Le caméléon agit intelligemment et se comporte comme s’il était une cible facile pour les prédateurs. Le serpent ne savait pas que le caméléon avait élaboré un autre plan pour sa survie. En regardant la vidéo plus loin, vous remarquerez que le caméléon essaie de se plier dans la même direction que celle de l’attaque du serpent.

Nous connaissons tous le pouvoir du caméléon de changer de couleur, alors cette petite créature utilise ses compétences. Parfois, un caméléon essaie de paraître plus grand que la bouche du serpent. Au cours de cette bagarre, arrive un moment où le caméléon est mortellement attaqué par un serpent, mais le joueur intelligent du match, le caméléon parvient à s’enfuir. Vient maintenant la partie la plus intrigante de la vidéo. Le caméléon est-il sorti du piège d’un serpent ? Est-ce que ça le fait?

Le caméléon a changé sa couleur et parfois sa forme aussi. Lorsque le serpent s’en aperçoit, il s’alarme et commence à se détourner doucement. À la fin, le serpent laisse le caméléon seul et retourne dans les buissons. Cette vidéo a obtenu plus de 40 000 vues avec des centaines de commentaires d’utilisateurs.

Un utilisateur a écrit : « L’instinct de survie est SI FORT ! Les caméléons sont des créatures vraiment étonnantes et fascinantes.” Un autre utilisateur explique la raison pour laquelle les caméléons sont apparus plus gros “Chamaleo dilepis ou Flap Neck Chameleon Ils se font paraître plus grands lorsqu’ils ont peur ou se battent ou s’ils voient une femelle et veulent la courtiser.” ‘

