Snake Catcher déplace des pythons trouvés en train de s’accoupler dans la cuisine d’une femme australienne

Repérer un python dans votre maison peut être horrifiant. Lors d’un de ces incidents, une femme de Buderim, qui se trouve être une banlieue près de la côte australienne Sunshine, a rencontré non pas un mais deux de ces serpents dans sa maison. Une vidéo qui fait le tour d’Internet montre un attrapeur de serpents déplaçant des pythons en train de s’accoupler dans la cuisine d’une femme. La femme a repéré les pythons en train de s’accoupler derrière son four à micro-ondes. C’est à ce moment-là qu’elle a demandé l’aide d’un service expert de relocalisation de reptiles.

Dans la vidéo, on peut voir un attrapeur de python professionnel s’emparer très rapidement des deux reptiles. “Deux pythons tapis s’accouplent sur un banc de cuisine ! Wow… oui, vous avez bien lu ! Nous sommes arrivés dans une maison à Buderim où deux pythons tapis de taille décente étaient entrés dans la cuisine d’une dame par une fenêtre ouverte et avaient décidé de se blottir derrière le micro-ondes ! Nous avons pu nous y rendre très rapidement et relocaliser les deux tourtereaux dans la brousse à laquelle ils appartiennent », a écrit le service.

Voici la vidéo :

Plus tôt, une vidéo devenue virale montrait un python avalant un cerf entier en quelques secondes. Partagé sur Instagram, le clip montrait le reptile avalant rapidement sa proie. Le lieu de l’incident n’a pas été mentionné. Cependant, de nombreux utilisateurs ont déclaré qu’il s’agissait d’un python birman. La vidéo commence par le python ouvrant sa large bouche. Plus loin dans la vidéo, vous pouvez le voir avaler un cerf entier.

“J’aurais aimé que le serpent ait avalé ces hommes”, a commenté un utilisateur d’Instagram. Les gens pensent également qu’il s’agit d’une vidéo inversée. Une personne a écrit: “Ceci est une vidéo inversée.” Une personne a écrit : « Le serpent régurgite le cerf. Ils peuvent le faire très rapidement pour leur permettre d’échapper au danger lorsqu’ils sont vulnérables.

De plus, plus tôt, un python de 22 pieds de long a mangé une femme de 54 ans en Indonésie. Selon la police, une recherche a commencé après que la victime, identifiée comme étant Jahrah, 54 ans, ne soit pas rentrée chez elle après avoir ramassé du caoutchouc dans une plantation de la région de Jambi. S’adressant à CNN Indonésie, le chef de la police de Betara Jambi, AKP Herafa, a déclaré que le mari de la victime avait fouillé toute la zone. Il n’a trouvé que ses sandales, son foulard, sa veste et son couteau. Le lendemain, le mari, avec son équipe de recherche, est tombé sur un serpent géant avec un abdomen enflé.

