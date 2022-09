Comme le dit le dicton “la nature ne cesse jamais d’étonner”, Internet n’est pas différent. L’endroit est une boucle sans fin d’informations, d’images, de nouvelles et de vidéos invisibles et inconnues.

Internet regorge d’images et de vidéos horribles et pourtant étonnantes de serpents, qui, bien entendu, font frissonner le dos. Pendant ce temps, s’ajoutant à la collection, une vidéo d’un serpent avalant un énorme œuf en une seule fois est devenue virale sur Internet.

Autant la vidéo a surpris les internautes, autant elle en a laissé beaucoup choqués et effrayés.

Partagée sur Twitter par Geethanjali K IFS, la vidéo de 1,03 minute montre comment le reptile enroule sa bouche autour de l’énorme œuf et l’avale progressivement.

Alors que le serpent dévorait l’œuf, plus gros que sa bouche, beaucoup n’en croyaient pas leurs yeux. Mais la gorge du serpent occupe le tiers avant du corps. Cela conduit à un long estomac et la gorge s’étend à la taille de tout ce que le serpent mange.

Depuis que la vidéo a été partagée sur le site Web de microblogging, elle a recueilli plus de 1,1 million de vues et plus de 300 likes jusqu’à présent. Attirant des réactions variées de la part des internautes, certains utilisateurs ont qualifié ce clip vidéo de choquant, beaucoup l’ont décrit comme effrayant, tandis que certaines personnes ont trouvé cette vidéo géniale.

