Snake attaque le propriétaire alors qu’elle essaie de le libérer de sa cage

Les gens adorent avoir des animaux de compagnie, et bien que les chiens et les chats soient les habituels, avez-vous déjà entendu parler de quelqu’un qui domestique un serpent ? Si les lions et les guépards sont entraînés, ils peuvent être fiables, mais les serpents sont si dangereux et imprévisibles qu’il est difficile de leur faire confiance. Une vidéo d’une femme qui a élevé un python chez elle est en train de devenir virale, et c’est peut-être sa plus grosse erreur.

Des vidéos surprenantes sont fréquemment postées sur le compte Twitter de Daily Loud. Une vidéo d’une femme libérant son serpent de sa cage a récemment été partagée sur ce compte. Elle semble le traiter avec affection, mais peut-être que le serpent n’y est pas habitué.

La vidéo montre une pièce avec une cage en verre semblable à un aquarium à l’intérieur de laquelle on pouvait voir un énorme Python. La femme ouvre sa cage, tire le serpent de l’intérieur et commence à lui toucher la tête. Le serpent bouge la tête puis attaque soudainement la main, la saisissant fermement. Son emprise est si forte qu’il semble presque impossible de s’en débarrasser. Un homme aide alors la femme, mais la poigne du serpent est si forte qu’elle n’est pas capable d’abandonner sa main facilement.

Snake attaque le propriétaire alors qu’elle essaie de le sortir de la cage 😳🐍 pic.twitter.com/auVgWTttQ8 – Quotidien Loud (@DailyLoud) 23 octobre 2022

Tout en tweetant la vidéo, l’utilisateur a écrit: “Snake attaque le propriétaire alors qu’elle essaie de le sortir de la cage.” La vidéo a reçu plus de lakh de vues et beaucoup y ont réagi.

