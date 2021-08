Snake arrête le jeu: le match de football russe est interrompu alors que des officiels et un jardinier brandissant une fourchette ramassent un envahisseur de terrain glissant (VIDEO)

Un peu plus de six minutes du match de championnat de haut niveau avaient été disputés lorsque l’intrus ophidien a été repéré se cachant au fond de la surface de réparation, avec un homme portant une tenue noire et une lanière d’accréditation autour du cou s’aventurant sur le gazon pour tenter pour faire face à la situation glissante.

L’homme a d’abord semblé essayer d’arrêter le serpent avec son pied, puis a semblé atteindre le reptile avec sa main avant peut-être de mieux réfléchir à l’idée.

Alors que l’arbitre du match tenait le ballon et gardait ses distances, plusieurs autres membres du personnel ont rejoint l’homme pendant qu’ils délibéraient sur la meilleure façon de faire face à leur envahisseur évasif à basse altitude.

Pendant ce temps en Russie… un serpent sur le terrain a arrêté le jeu lors du match Akhmat Grozny contre le PFC Sochi en Premier League russe, incitant deux hommes à se précipiter et à l’enlever avec un râteau. Le football en Tchétchénie, c’est autre chose… 🇷 🇺pic.twitter.com/wfRbksygLS – Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) 2 août 2021

7′ Le match à Grozny a été interrompu car il y a littéralement un serpent sur le terrain. Il a été retiré maintenant, content qu’il n’ait blessé personne, il était juste à côté du but d’Akhmat. – Nouvelles du football russe (@RusFootballNews) 2 août 2021

Dans un élan d’habileté et de contrôle dont le plus adroit des meneurs de jeu serait fier, un membre de l’équipe du terrain dans une paire de baskets blanches est alors entré dans la mêlée et a ramassé le serpent sur une fourche.

Gardant un œil sur la créature, l’homme a habilement équilibré le serpent sur sa fourche alors qu’il sortait de la surface de réparation et se déplaçait derrière le but, seulement pour déposer son otage près d’un palissade alors que plusieurs de ses collègues se rapprochaient.

L’intervention a semblé avoir fonctionné au fur et à mesure que le jeu se poursuivait – bien que les hôtes Akhmat auraient pu être pardonnés d’avoir souhaité que leur soirée se termine là.

Bro lmaooo je regarde Akhmat vs Sotchi et il y a un serpent sur le terrain 😂 @RusFootballNews vous voyez tous ça – (@Kice1897) 2 août 2021

Ils ont vraiment eu un serpent sur le terrain à Grozny. Intéressé de voir les mèmes. Les fans présumés de Milan diront que Donnarumma et Hakan ont signé pour Akhmat – Hanu (@H4nuu) 2 août 2021

Un serpent sur le terrain est la tactique d’Akhmat maintenant – Mahmood Mahmood (@TheMahmood9) 2 août 2021

Le nouveau venu Daniil Utkin, qui vient tout juste de rejoindre le club avec un prêt d’une saison, a marqué un but contre son camp 20 minutes plus tard pour donner au PFC Sochi la tête du deuxième match des deux équipes de la nouvelle campagne.

L’attaquant croate Marko Dugandzic a ajouté un deuxième après 59 minutes, faisant de la réponse de l’international roumain Gabriel Iancu à quatre minutes de la fin une consolation alors que Sotchi a obtenu ses premiers points de la saison pour devancer Akhmat dans le classement.

Mis à part les trois buts et les trois points de Sotchi, un incident restera probablement gravé dans les mémoires et immortalisé sur les réseaux sociaux depuis l’épreuve de force, plusieurs téléspectateurs plaisantant en disant que la vue d’un serpent sur le terrain dans un match de grande envergure ne pouvait que se sont produits en Russie.

« Le match de Premier League russe à Grozny, en Tchétchénie a dû être suspendu à cause d’un serpent dans la surface de réparation », a plaisanté un fan. « Le VAR a confirmé qu’il était clairement hors-jeu. »