Smyly joue alors que les Cubs battent les Reds dans le 2e match “Field of Dreams” – Shaw Local

DYERSVILLE, Iowa – (AP) – Debout parmi des rangées de tiges de maïs de l’Iowa, Nico Hoerner avait Johnny Bench à sa gauche et Billy Williams juste à côté de lui.

“Assez incroyable”, a déclaré Hoerner.

Avec certitude. Même pour un “Champ de rêves”.

Menés par Drew Smyly et une attaque de 10 coups sûrs, les Cubs de Chicago ont battu les Reds de Cincinnati 4-2 jeudi soir lors du deuxième match «Field of Dreams» de la Major League Baseball.

Nick Madrigal a eu trois coups sûrs pour Chicago dans un stade de baseball à quelques pas du terrain principal pour le film de 1989. Smyly (5-6) a lancé cinq manches sans but et Ian Happ a réussi deux coups sûrs, dont un doublé RBI qui a conduit Hoerner lors d’un départ rapide pour les Cubs.

“L’atmosphère était incroyable”, a déclaré le manager de Chicago, David Ross. “Événement vraiment cool.”

La soirée a commencé avec le Temple de la renommée Ken Griffey Jr. et son père sortant des tiges de maïs emblématiques du champ extérieur pour leur propre version d’une scène mémorable du film, ravissant la foule de 7 823 spectateurs.

“Hé papa, tu veux avoir une prise”, a déclaré Junior.

“J’aimerais ça,” dit Senior.

Les Griffeys ont ensuite joué au catch alors que davantage de parents et d’enfants les rejoignaient sur le terrain avec leurs propres balles et gants, suivis des Cubs et des Reds, vêtus d’uniformes spéciaux inspirés de l’apparence des franchises au début du 20e siècle.

Williams et Bench faisaient partie d’un groupe de Hall of Famers de chaque franchise qui a également rejoint les festivités. Bench se tenait derrière le marbre pour un premier lancer de cérémonie de Fergie Jenkins.

« Ce qu’ils ont fait ici est incroyable. … Je pense que chaque joueur de baseball devrait en faire l’expérience », a déclaré le joueur de troisième but des Reds, Kyle Farmer.

Soutenu par le premier de trois points de Chicago, Smyly s’est amélioré à 3-1 avec une MPM de 2,49 à ses quatre derniers départs. Le gaucher a accordé quatre coups sûrs et en a marché deux tout en célébrant le cinquième anniversaire de sa fille, Parker.

Rowan Wick a travaillé le neuvième pour son septième arrêt.

“Un jeu comme celui-ci … vous vous sentez à nouveau comme un enfant”, a déclaré Smyly. “Vous êtes juste là-bas en train de jouer au baseball au milieu de l’Iowa.”

Cincinnati a perdu son quatrième match consécutif. Matt Reynolds a réussi un doublé de deux points en septième, mais les Reds de la dernière place ont chuté dans l’ordre lors des deux dernières manches.

La Major League Baseball est revenue à Dyersville – une population d’environ 4 400 habitants – après que son premier match “Field of Dreams” ait été un succès retentissant. Les White Sox de Chicago ont dominé les Yankees de New York 9-8 sur le circuit électrique de Tim Anderson l’an dernier lors du premier match de la MLB dans l’Iowa.

Mais la suite manquait du drame de la version originale. Chicago et Cincinnati ont abandonné la compétition il y a longtemps, et les Cubs ont pris le contrôle dès le départ face à Nick Lodolo (3-4).

Seiya Suzuki et Happ ont chacun réussi un doublé RBI dans le premier, et Hoerner a réussi un simple. Le rallye a commencé après que Lodolo ait retiré les deux premiers frappeurs.

“Je n’ai pas fait de lancers quand j’en avais besoin quand j’étais devant dans le décompte”, a déclaré Lodolo.

Madrigal a cloué un simple RBI pour une avance de 4-0 en quatrième.

SE SOUVENIR DE RAY

Le film de 1989 mettait en vedette Kevin Costner, James Earl Jones, Ray Liotta et Amy Madigan. Liotta, qui jouait le fantôme de Shoeless Joe Jackson, est décédée en mai à l’âge de 67 ans.

Costner a raconté une vidéo hommage à Liotta qui a été diffusée dans la première.

“Longue vie à Shoeless Joe et longue vie à Ray”, a déclaré Costner.

EN DEUIL

Le droitier du Temple de la renommée John Smoltz était à l’émission pour FOX Sports après que son père, John Adam Smoltz, est décédé plus tôt jeudi.

“Il vivait selon sa foi, il aimait sa famille et il serait tellement en colère si je ne faisais pas ce jeu”, a déclaré Smoltz, 55 ans, lors de l’émission.

CHAMBRE DU FORMATEUR

Cubs: Willson Contreras a semblé rouler sa cheville gauche lorsqu’il a tenté de revenir en deuxième position après avoir arrondi le sac sur le simple de Patrick Wisdom au troisième. Il a été retiré, mais il était de retour derrière le marbre pour la moitié inférieure de la manche.

Rouges : 2B Jonathan India (contusion à la jambe) a été remplacé par Reynolds avant le début du quatrième. L’Inde a été touchée au bas de la jambe gauche par un lancer en première. Le directeur David Bell a déclaré que l’Inde est au jour le jour.

SUIVANT

Après une journée de congé, la série de trois matchs reprend samedi à Cincinnati. Graham Ashcraft (5-2, 3,94 ERA) lance pour les Reds, et son compatriote droitier Adrian Sampson (0-3, 3,83 ERA) commence pour les Cubs.

___

Jay Cohen peut être joint à https://twitter.com/jcohenap

___

Plus d’AP MLB : https://apnews.com/hub/MLB et https://twitter.com/AP_Sports

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.