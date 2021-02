Pornhub, le géant du divertissement pour adultes, s’est rebaptisé une entreprise quasi-responsable, renforçant les filtres de contenu, employant une «équipe d’audit de contenu en direct» et continuant son interdiction de télécharger tout en ouvrant des téléchargements de non-membres.

Après avoir été ratissé par le New York Times en décembre pour avoir prétendument hébergé un vaste cloaque d’exploitation sexuelle d’enfants, Pornhub a pris des mesures d’urgence pour supprimer la plupart de son contenu, verrouiller le site à l’exception des utilisateurs vérifiés et ouvrir son système de paiement. aux utilisateurs de crypto-monnaie.

Jeudi, le site a annoncé une série de changements, offrant aux nouveaux utilisateurs la possibilité de devenir des téléchargeurs de contenu vérifié en travaillant avec un tiers. «Technologie biométrique sécurisée» société appelée Yoti, qui sera censée maximiser la confidentialité de toutes les parties impliquées dans une transaction.

Pornhub a déclaré en décembre que rien des utilisateurs non vérifiés ne serait autorisé sur ses serveurs et a depuis doublé ce mouvement, n’autorisant que les membres de son «Programme modèle» pour publier du contenu. Les nouveaux arrivants seront vraisemblablement dirigés vers le nouveau partenaire de l’entreprise, bien que la forme de vérification biométrique utilisée par l’entreprise ne soit pas claire.

La présence de la plate-forme porno à la pointe de la technologie n’est pas nécessairement venue par choix – la décision de limiter les téléchargements aux utilisateurs vérifiés, par exemple, était une réponse à Visa et MasterCard interdisant toutes deux au site d’utiliser leurs outils de traitement des paiements en décembre après le Times a affirmé que Pornhub était un trésor de prédation sexuelle chez les mineurs.

Pour aider à garder le contenu répréhensible hors de Pornhub, la plate-forme a annoncé qu’elle utiliserait « Technologie d’empreintes digitales » pour vous assurer qu’aucun clip ne peut être retéléchargé. Les téléchargements resteront désactivés, garantissant théoriquement que personne ne peut enregistrer un fichier sur le disque et le télécharger ailleurs.

Pornhub a insisté sur le fait qu’elle n’était pas au courant du contenu abusif qui a déclenché toute la tempête de feu il y a deux mois et a accusé les militants anti-porn de l’isoler, rappelant aux médias que des ordres de grandeur plus d’exemples d’exploitation sexuelle d’enfants sont trouvés sur Facebook que sur sa propre plateforme. Cependant, 40 victimes de la tristement célèbre réseau de production pornographique GirlsDoPorn ont poursuivi Pornhub pour avoir profité de leur exploitation et refusé de travailler avec elles pour supprimer des vidéos traumatisantes, dont on leur avait initialement dit qu’elles ne seraient jamais vues par le grand public.

La société a supprimé des millions de vidéos en décembre après avoir été accusée de publier des images d’abus sexuels sur des enfants et a promis de n’autoriser que les utilisateurs vérifiés à télécharger du contenu, ce qui limite théoriquement sa responsabilité. L’épaississement supplémentaire de l’intrigue est le « Trusted Flagger Program », ce qui donne à 40 groupes Internet et de sécurité des enfants à but non lucratif le pouvoir de déplater unilatéralement une vidéo qu’ils jugent répréhensible.

Le « nouveau Pornhub » a des échos curieux des développements récents sur Twitter et Facebook, bien qu’il ne soit pas clair si ceux-ci sont fortuits ou délibérés. Twitter a récemment commencé à tester en version bêta une fonction de vérification des faits axée sur l’utilisateur appelée «Birdwatch», qui, comme le programme de signaleurs de confiance de Pornhub, permet aux utilisateurs de mettre en évidence le (s) problème (s) avec un élément de contenu tout en suggérant qu’il devrait être supprimé ou giflé avec une étiquette d’avertissement. D’autres réseaux de médias sociaux, comme Facebook et YouTube, sont allés dans le sens d’exiger la vérification de leurs utilisateurs, peut-être effrayés par les menaces grandioses des deux partis politiques américains de priver ces plates-formes de leur protection en matière de responsabilité juridique en vertu de l’article 230.

La société mère de Pornhub, MindGeek, a déjà été critiquée pour ne pas avoir sécurisé les données des utilisateurs tout en prétendant rationaliser le processus de connexion aux sites Web (comme ceux de son empire du porno) qui nécessitent une vérification de l’âge.

