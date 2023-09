Smucker rachète l’hôtesse du fabricant de Twinkie

Les hôtesses Twinkies et CupCakes sont exposées sur une étagère de magasin le 17 mai 2021 à San Anselmo, en Californie.

Fabricant de gelée JM Smucker achète le propriétaire de Twinkie Marques d’hôtesses pour 5,6 milliards de dollars, soit 34,25 dollars par action.

Les actionnaires d’Hotesss recevront 30 $ en espèces et 0,03002 actions de Smucker’s pour chaque action d’Hostess qu’ils possédaient. Smucker a également accepté d’assumer la dette d’Hotess d’environ 900 millions de dollars. L’accord devrait être finalisé au cours du troisième trimestre fiscal de Smucker, qui se termine en janvier.

L’achat de Smucker est le dernier d’une série d’accords conclus par Big Food, qui est à la recherche de croissance alors que les gains liés à la pandémie s’estompent. Soupe Campbell a récemment annoncé l’acquisition de Sovos Bands, propriétaire de sauces pour pâtes de Rao, pour 2,7 milliards de dollars. Le propriétaire de M&M, Mars, a acheté Kevin’s Natural Foods en juillet. Et Unilever a acheté la marque de yaourt glacé Yasso en juin.

Les actions d’Hotess ont grimpé de 18 % en pré-commercialisation lundi suite à l’annonce. L’action de Smucker’s a chuté de 7,5 %.

À la clôture de vendredi, les actions Hostess ont augmenté de 25 % cette année, donnant à l’entreprise une valeur marchande de 3,73 milliards de dollars. Mais les actions de la société avaient déjà reçu un coup de pouce significatif après que Reuters signalé fin août, elle envisageait une vente après avoir suscité l’intérêt de grandes entreprises alimentaires, notamment PepsiCo et fabricant d’Oreo Mondelez International .

Hostess a vu la demande pour ses Twinkies et Ding Dongs diminuer après avoir augmenté les prix pour atténuer la hausse des coûts des matières premières, suscitant l’inquiétude des investisseurs et l’intérêt de rachat de la part de rivaux plus importants. Pour l’ensemble de l’année, l’entreprise s’attend à une baisse de son volume. Les dirigeants ont suspendu les hausses de prix.

Sa vente à Smucker met fin à sept années consécutives de Hostess en tant que société indépendante cotée en bourse. Hostess est devenue publique grâce à une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale en 2016.

À peine trois ans plus tôt, Apollo Global Management et Metropoulos & Co. ont ressuscité l’entreprise, mettant fin à une sécheresse de plusieurs mois à Twinkie, après avoir acquis les actifs de l’entreprise anciennement connue sous le nom d’Interstate Bakeries.