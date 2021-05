Smriti Mandhana en train de faire? Une petite fille du Kerala impressionne les fans avec de nobles coups de cricket

Le cricket coule dans le sang des Indiens et s’il y a quelque chose dont nous pouvons être sûrs, c’est le fait qu’il n’y aura pas de pénurie de talents pendant de nombreuses années encore dans le cricket. Non seulement le cricket masculin, mais aussi le cricket féminin gagne en popularité et de plus en plus de jeunes filles talentueuses prennent le jeu comme un choix sérieux. Une vidéo récente qui a été partagée sur Instagram prouve que l’avenir des femmes de cricket en Inde sera entre de bonnes mains avec les talents qui prennent forme actuellement.

La vidéo montre une jeune fille nommée Mehak faisant son exercice habituel de pratique au bâton alors qu’elle prend une position au bâton parée des engrenages de protection. On voit Mehak jouer un entraînement de couverture sans faille alors qu’elle présente ses autres tirs de cricket, y compris les commandes droites, les tirages et les films.

La vidéo a été partagée par l’utilisateur Instagram @shams_oftabriz avec une légende présentant Mehak. Il identifie également les joueurs de cricket Smriti Mandhana et Jemimah Jessica Rodrigues dans la légende. Réagissant à la vidéo, Rodrigues a complimenté les coups de bâton de la petite fille et a écrit: «Superbe Mehak.» D’autres utilisateurs d’Instagram ont également partagé leur belle réaction à la vidéo.

Les vidéos de cricket de jeunes enfants sont très populaires sur Internet. Dans une autre vidéo similaire qui était devenue virale sur Internet plus tôt ce mois-ci, un jeune garçon a été vu en train de s’entraîner au bâton avec une souche à la main alors qu’il présentait des clichés impeccables. Le garçon joue également le fameux scoop shot qui est largement utilisé ces jours-ci dans le cricket T20 moderne par des batteurs comme AB De Villiers et Glenn Maxwell.

La vidéo a été initialement partagée sur Twitter par @gradecricketer et a obtenu plus de 4,5 lakh vues jusqu’à présent.

Selon Fois maintenant, le garçon de 9 ans vu dans la vidéo est Vighnaj Prejith et appartient au district de Thrissur au Kerala. Prejith est devenu un fan de cricket après avoir regardé la saison 2019 de la Premier League indienne (IPL), après quoi il s’est réveillé tôt le matin chaque jour pour s’entraîner pendant trois heures par jour.

