Smriti Irani partage une vidéo inspirante pour les parents et dit « Donnez des ailes aux filles pour voler »

Smriti Irani, la ministre du Développement des femmes et de l’enfant de l’Union a publié une vidéo animée d’une fille sur son compte Instagram. La vidéo qui est maintenant à la mode contient un message puissant. Il montre une fille au visage sale, aux vêtements sales et aux cheveux en désordre. La petite fille tient un balai à la main avec un seau plein d’eau sur le côté et a les larmes aux yeux. Alors que la vidéo continue, une main vient et enlève le balai de la main de la petite fille, essuie ses larmes, peigne ses cheveux, lui fait porter un uniforme scolaire et lui donne un livre.

En arrière-plan de la vidéo, la chanson ‘Dil hai chota sa, choti si asha’ joue. À la fin, la vidéo montre la fille avec des ailes et le slogan « Donnez-lui des ailes pour voler ». La vidéo mignonne est réalisée par les sœurs Bohra qui sont connues pour raconter des histoires à travers des vidéos animées et des GIF. Smriti a sous-titré la vidéo avec le slogan lui-même et un hashtag #BetiBachaoBetiPadhao. À travers la vidéo, la ministre de l’Union a donné le message à tous ses partisans d’éduquer leurs filles.

La vidéo a été initialement publiée sur le compte Instagram des sœurs Bohra. Lorsqu’elle a été publiée sur le compte du ministre de l’Union, la vidéo animée a reçu des commentaires de célébrités comme Maniesh Paul et Gaurav Gera qui ont apprécié la pensée et l’exécution de la vidéo.

Irani était un acteur avant d’entrer en politique. Elle a joué le rôle de ‘Tulsi’, l’actrice principale de la série à succès d’Ekta Kapoor ‘Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi’. Son émission emblématique a récemment terminé ses 21 ans et elle l’a célébré avec une vidéo sur son compte Instagram avec un message émotionnel dans lequel elle a parlé de l’impact des émissions sur la vie des gens. La vidéo contient des clips de Smriti de la série avec les autres co-stars. Son spectacle a eu une bonne course de huit ans.

