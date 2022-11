Smriti Irani partage un mème hilarant après la défaite embarrassante de l’Inde face à l’Angleterre

Des millions de fans de cricket en Inde ont le cœur brisé après la performance décevante de l’équipe nationale de cricket contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde T20. Bien qu’elle ait marqué 168 points défendables lors de son tour au bâton, l’équipe a été absolument écrasée par les premiers frappeurs anglais, qui ont pourchassé la cible avec quatre overs encore en réserve. Bien qu’il règne une atmosphère sombre, les gens n’ont pas laissé la perte émousser leur sens de l’humour. Les mèmes sur toutes les plateformes en ligne en sont la preuve. Un de ces mèmes hilarants est venu du ministre de l’Union Smriti Irani.

Irani s’est rendue sur Instagram pour publier un mème de sa poignée officielle sur le match, qui était en cours à l’époque. Elle a écrit: “Quand vous गलती से demandez à quelqu’un” score क्या है? dans la légende. Cela se traduit approximativement par “lorsque vous demandez par erreur à quelqu’un quel est le score”. L’extrait vidéo d’accompagnement était celui du personnage de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Daya disant son emblématique “Hey Maa, Mataji!” dialogue en réponse à la question. Irani, apparemment assez navré à propos du match, a ajouté des hashtags comme “ne demandez pas” et “torture” en hindi.

Les gens dans la section des commentaires avaient des choses tout aussi amusantes à dire ! Un utilisateur a déclaré qu’il regarderait Lagaan, le film dans lequel l’Inde bat l’Angleterre dans un match mordant, juste pour se remettre du match d’aujourd’hui.

Un autre utilisateur, commentant en hindi, a déclaré que le score était correct, mais que ce serait un problème s’il demandait comment vont les quilleurs. Beaucoup d’autres ont inondé la section des commentaires d’émoticônes en pleurs et d’émoticônes de cœur brisé.

Twitter a été tout aussi humoristique face à la perte à laquelle l’équipe de cricket a été confrontée aujourd’hui.

Les fans de cricket indiens regardent le match :#INDvsFR pic.twitter.com/yML8VWOFtI — Prayag (@theprayagtiwari) 10 novembre 2022

Star Sports, après que l’Inde n’ait pas atteint la finale. #INDvsFR pic.twitter.com/odcUGKcAwz – Sagar (@sagarcasm) 10 novembre 2022

Il y a également eu des mèmes illustrant à quel point les fans du Pakistan voisin sont heureux d’avoir atteint la finale, où ils affronteront l’Angleterre.

moi @ toutes mes mutuelles indiennes pic.twitter.com/OCnvmpEMZB — hamza (@halalberi) 10 novembre 2022

La deuxième demi-finale de la Coupe du monde T20 2022 qui a eu lieu plus tôt dans la journée a vu l’Inde réussir à marquer un total décent de 168/6 contre l’Angleterre à Adélaïde. Cependant, l’Angleterre a magnifiquement poursuivi le score, avec ses frappeurs d’ouverture, Alex Hales et Jos Buttler frappant un 86 invaincu sur 47 balles et 80 pas sur 49 balles, respectivement. L’Angleterre a complètement dominé le terrain, où la performance des quilleurs s’est avérée plutôt décourageante. Le match a marqué la fin du voyage de l’Inde dans cette édition de la Coupe du monde T20.

