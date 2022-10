Smriti Irani partage comment « Blue Paani » a laissé son « visage rouge »

L’actrice devenue politicienne Smriti Irani est connue pour son jeu Instagram sur le point et ses publications inspirent non seulement les gens, mais leur font également sourire. Son récent message vous laissera encore une fois sourire. Smriti, dont le nom est toujours synonyme de Tulsi (le rôle qu’elle a joué dans Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi d’Ekta Kapoor), a partagé une photo souriante tenant un paquet de bouteille d’eau potable avec l’inscription “Tulsi” dessus.

“Quand paani bleu vous laisse le visage rouge… les bouteilles d’eau ont été fourrées dans ma voiture .. tulsi boira de l’eau tulsi… paani paani kar diya CERTAINEMENT PAS UNE APPROBATION”, a-t-elle posté avec plusieurs émoticônes facepalming.

Dès qu’elle a partagé la photo, ses amis et fans de l’industrie se sont précipités vers la section des commentaires et ont laissé tomber des emojis de rire et de cœur. L’acteur de télévision Ronit Bose Roy, qui a joué le rôle du mari de Tulsi dans l’émission, a écrit : « LOL ! Comme c’est cool, ce à quoi Smriti a répondu avec quelques emojis supplémentaires. Shubhaavi Choksey a dit : « Wow trop cool », tandis que le producteur et réalisateur Ekta Kapoor a écrit : « Hail Tulsi », avec des émojis du cœur. L’un des utilisateurs a écrit: “Vos messages sont inspirants. Le message a accumulé plus de 43 000 likes et les chiffres augmentent.

Smriti Irani est ministre du Cabinet de l’Union pour les textiles et le développement de la femme et de l’enfant. Avant d’entrer en politique, Smriti est devenue un nom familier avec l’émission Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi et est apparue dans plusieurs émissions. Elle a fait ses débuts d’actrice dans les séries télévisées Aatish et Hum Hain Kal Aaj Aur Kal, toutes deux diffusées sur Star Plus en 2000.

