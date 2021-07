Smriti Irani devient nostalgique avec une vidéo de retour de ‘Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi’

Le ministre de l’Union Smriti Irani est devenu un nom connu au début des années 2000 sous le nom de Tulsi Virani de l’émission télévisée à succès « Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi ». Le spectacle a duré près de huit ans et s’est taillé une place particulière dans le cœur du public. Le samedi 4 juillet, l’acteur devenu politicien a partagé une vidéo de retour mettant en vedette le casting vedette de la série et a rendu ses fans nostalgiques.

La vidéo de retour commence avec le personnage de Smriti, Tulsi invitant le public dans sa maison les mains jointes. La vidéo montre ensuite des extraits de moments emblématiques de la série et les acteurs posant pour la caméra à plusieurs reprises. Tout en partageant la vidéo sur son compte Instagram, Smriti a parlé de ne pas revenir avec le spectacle comme » promis » mais a remercié tout le monde » pour les souvenirs « .

Elle a écrit : « Nous avions fait une promesse ‘Phir Milenge’, une promesse que nous ne pouvions pas tenir… , qui a travaillé pour cela. Merci pour les souvenirs. »

Irani a également tagué Ekta Kapoor et ses co-stars de la série telles que Mandira Bedi, Hiten Tejwani, Mouni Roy, Ronit Roy, Tassnim Sheikh, Karishma Tanna, Jaya Bhattacharya et Rakshanda Khan, entre autres.

S’adressant à la section des commentaires, Mouni Roy a écrit: « Ma belle Smriti Di », tandis que Tassnim a laissé tomber un cœur dans les commentaires. Plusieurs fans ont également exprimé leur amour et leur affection pour la série, car beaucoup ont été plongés dans la nostalgie. « mon enfance », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: « De vieux souvenirs doux, madame. »

« Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi » est sorti sur le petit écran en 2000 et a ouvert la voie au succès de nombreux acteurs. L’intrigue de l’émission tournait autour de la vie de Tulsi Virani qui est mariée à Mihir Virani et de son équation avec sa belle-famille. Tulsi est la fille du prêtre de la famille d’élite Gujarati Virani qui a été élevée avec des moyens limités et a des valeurs simples. Initialement, alors que la mère de Mihir et d’autres membres de la famille désapprouvent fortement le match de Mihir et Tulsi, ils se marient finalement. Financé par la TV Czarina Ekta Kapoor, ‘Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi’ est à ce jour l’une des émissions les plus réussies et souvent rappelée par les acteurs et autant par les fans.