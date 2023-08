Smriti Irani contre Rahul Gandhi dans la rangée "Baiser volant" Au Parlement

Le ministre de l’Union, Smriti Irani, a allégué aujourd’hui que le député du Congrès Rahul Gandhi avait soufflé un baiser volant en quittant le parlement après son discours sur la motion de censure.

« Seul un homme misogyne peut envoyer un baiser volant au parlement qui siège aux femmes députées », a déclaré Smriti Irani, faisant référence à Rahul Gandhi – qui a été réintégré au parlement hier.

L’action de M. Gandhi « manquait de dignité », a-t-elle accusé.

Les femmes députées du BJP se sont plaintes auprès du président de la Lok Sabha, Om Birla, du geste présumé de M. Gandhi, l’accusant d’insulter les femmes.

Mme Irani a ensuite déclaré aux journalistes que le Parlement n’avait jamais été témoin d’une telle « misogynie ». « Jamais auparavant le « comportement misogyne » d’un homme n’avait été aussi visible au parlement. Lorsque la Chambre du peuple – où les lois sont faites pour protéger la dignité de la femme – témoigne au cours d’une session de la misogynie d’un homme, mon La question est de savoir s’il doit être réprimandé ? », a-t-elle demandé en s’adressant aux journalistes.

Le député du BJP, Poonam Mahajan, faisant référence au prétendu baiser volant, a déclaré à NDTV que le geste de Rahul Gandhi à la fin du discours montre que son éducation n’est pas « correcte ».

« Tous ceux qui étaient assis dans la tribune de la presse pouvaient aussi voir ce qu’il faisait. Son geste était très honteux. Quand on est député, il faut savoir quel genre de langage utiliser », a-t-elle déclaré.

Des sources du Congrès, cependant, ont déclaré que le geste de Rahul Gandhi n’était pas dirigé vers un membre en particulier.

Rahul Gandhi a lancé aujourd’hui le deuxième jour du débat sur la non-confiance au Lok Sabha.

Lançant une attaque cinglante contre le gouvernement central dirigé par le BJP, M. Gandhi a déclaré: « Manipur a été divisé en deux. La politique du gouvernement a assassiné l’Inde dans l’État. Vous n’êtes pas les protecteurs de Bharat Mata, vous êtes ses assassins. »

« Pour écouter la voix de la nation, nous devrons renoncer à l’arrogance et à la haine », a-t-il déclaré.

Répondant à M. Gandhi, Mme Irani a critiqué le député du Congrès pour son accusation selon laquelle le gouvernement avait « tué Bharat Mata (Inde) » à Manipur.

Elle a dit que c’était la première fois que quelqu’un faisait une telle déclaration. « C’est la première fois que quelqu’un parle du meurtre de l’Inde, et les dirigeants du Congrès frappaient les bureaux », a déclaré Mme Irani.

« Vous n’êtes pas l’Inde parce que vous définissez la corruption en Inde, vous définissez l’incompétence », a déclaré le député du BJP.

La motion de non-confiance a été lancée hier par le député du Congrès Gaurav Gogoi. Il a déclaré que le bloc de l’opposition INDE avait été contraint de voter contre le gouvernement pour briser le « vœu de silence » du Premier ministre Narendra Modi sur Manipur.

Le Premier ministre répondra au débat jeudi. Il a présidé la réunion du parti parlementaire du BJP hier avant le grand vote. S’en prenant à la coalition INDE, le Premier ministre aurait déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un vote pour exprimer sa méfiance à l’égard du gouvernement, mais pour voir qui peut faire confiance à qui dans l’opposition. « C’est un test de leur propre confiance interne », aurait-il dit.

La session, qui a débuté le 20 juillet, a été continuellement perturbée par les protestations de l’opposition. L’opposition soutient qu’au vu des plus de 170 morts, blessés et déplacements de milliers de personnes depuis que les violences ethniques ont éclaté en mai, rien de plus urgent ne peut exiger l’attention du Premier ministre.

Le ministre de l’Intérieur Amit Shah, lors d’une discussion sur le projet de loi sur les services de Delhi lundi, avait accusé l’opposition de fuir un débat sur le Manipur. « La question est la situation du Manipur et les mesures que le gouvernement prend là-bas, pas une démonstration de force en votant. Si vous voulez voter, je vous défie de faire tomber ce projet de loi par le vote », avait déclaré M. Shah.