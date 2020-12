Le ministre de l’Union Smriti Irani est tout à fait le sport en ce qui concerne les publications sur les réseaux sociaux. Elle a récemment publié une photo de son enfance à côté de ses récentes photos d’une session au Parlement sur Instagram. La chose unique et amusante à propos de la photo est que ses expressions sont presque similaires sur les deux photos.

Présentation de #the Don’t Angry Me Look … rishton ke roop bhale salut badal jaye … haav bhaav nahi badalte (sic), elle a écrit une ligne de la piste dramatique Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Irani a travaillé comme acteur principal dans ce drame qui définit une époque et un genre de l’industrie dramatique indienne.

Les gens aiment l’humour et l’humour de son message. Ses publications précédentes, en particulier sur Instagram, sont appréciées des gens. Après avoir été testée positive coronavirus, elle a souvent publié des trucs bizarres sur son pseudo Instagram.

Un peu plus tôt, la ministre du Syndicat a posté de manière très spirituelle pour faire savoir à tout le monde que l’année a mis sa patience à l’épreuve, comme beaucoup d’entre nous.

L’actrice devenue politicienne a partagé un montage de cinq clichés dans lesquels elle avait l’air catégoriquement bourru. Elle l’a légendé: «Si vous attendez la fin de 2020». On dirait que la secrétaire du syndicat est une reine du meme en devenir.

Smriti a commencé sa carrière dans le show business en tant que mannequin. Elle a également été l’une des finalistes du concours de beauté Femina Miss India 1998. Elle est devenue un nom familier pour le portrait de Tulsi Virani dans la longue série télévisée d’Ekta Kapoor, Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Smriti est actuellement ministre de l’Union des textiles et également membre du Parlement d’Amethi.