Smriti Irani, actuel ministre de l’Union des textiles et du développement de la femme et de l’enfant, est l’un de ces politiciens qui est très actif sur les médias sociaux. Elle bénéficie d’un énorme succès sur Twitter et Instagram. En plus de tenir ses abonnés au courant de sa vie professionnelle, elle partage parfois des articles amusants sur les réseaux sociaux.

Irani a sorti dimanche un clip d’une scène du film d’animation Moi, Moche et Méchant 2, mettant en vedette Gru et deux Minions sur Instagram. La scène montre les sbires demandant au Gru, un personnage en colère du film, de continuer à ramer un bateau.

Le tweet semble viser à envoyer un message aux internautes que dimanche prochain tombera en 2021.

Cette année a causé beaucoup de destructions en raison de COVID-19[feminine. Les gens ont perdu leur emploi et leurs proches. Toutes les activités commerciales s’étaient arrêtées. Elle semble avoir donné un espoir à ses followers à travers son message. Le message a recueilli plus de 78K vues. De nombreux internautes ont également commenté le message.

Un utilisateur a écrit qu’il espère que les gens seront soulagés des fardeaux inattendus imposés d’ici 2020. Certains de ses partisans ont apprécié la ministre pour avoir partagé un message aussi motivant. Quelques personnes ont laissé tomber des émojis rieurs dans la section des commentaires.

Il y a plus d’une semaine, la ministre a publié une autre vidéo de sbires sur Instagram pour exprimer ce qu’elle ressent pour dimanche. La légende de la vidéo se lit comme suit: « Quand le dimanche ressemble à un lundi et ressemble à un mardi, on se fait passer pour un mercredi après un jeudi espère être un vendredi posture comme un samedi, mais c’est # juste un dimanche. »

Puis, au fur et à mesure que le clip progresse, le son d’une alarme incendie se fait entendre et deux sbires nommés Zohr (le fils de Smriti) et Shanelle (la belle-fille de Smriti) courant dans une pièce et portant une buse à eau pour éteindre le feu, peuvent être vus. les sbires sont suivis d’un troisième avec l’étiquette de nom de Smriti. Le troisième serviteur arrive à un rythme tranquille avec une sirène. La vidéo montre le premier serviteur brisant la table et le second faisant de son mieux pour contrôler la situation.

La ministre dans le clip a comparé son mari Zubin Irani à Gru, qui est montré en train de retirer la sirène de Smriti et de s’éloigner. Il y a aussi un quatrième serviteur dans la vidéo étiqueté comme Zoe, la fille du ministre. Zoe est vue en train de calmer sa mère