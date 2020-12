La ministre de l’Union, Smriti Irani, a toujours son jeu d’humour sur les réseaux sociaux. Cela a montré même quand elle a été détectée avec coronavirus il y a quelques semaines. Irani l’a de nouveau frappé, cette fois sur Instagram.

L’ancienne actrice a partagé une photo d’elle dans son jardin, assistant apparemment à une réunion vidéo sur son ordinateur portable et l’a sous-titrée « Matins pandémiques ». Bien que la plupart d’entre nous puissent s’identifier à ce message puisque c’est ainsi que se déroulent nos matins depuis près d’un an maintenant, il y a quelque chose d’autre qui a attiré l’attention des gens – sa pantoufle.

Un utilisateur d’Instagram a souligné, « Hawai chappal op. » C’est une chose à propos des médias sociaux, vous pointez vers les étoiles et Internet finira par repérer quelque chose de visible à distance sur le sol. Mais Irani a son chemin sur les réseaux sociaux. Elle a répondu: « Arrey bhai hawai chappal hai 200 Rupee wali .. ab marque naa pucho .. hai local (c’est hawai chappal pour Rs 200. Maintenant, ne me demandez pas la marque car c’est local). »

Elle a récemment publié une photo de son enfance juxtaposée à ses récentes photos d’une session parlementaire sur Instagram. Ce qui est unique et mignon à propos de la photo, c’est que dans les deux photographies, ses expressions sont presque similaires.

« Présentation de #the Don’t Angry Me Look …. rishton ke roop bhale hi badal jaye … haav bhaav nahi badalte (sic) », a-t-elle écrit en s’inspirant de la série dramatique Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Irani a joué le rôle de protagoniste dans ce drame qui définit une époque et un genre de l’industrie dramatique indienne.

Alors qu’elle a été détectée avec coronavirus et se remettait de l’infection, elle était active sur les réseaux sociaux et partageait du contenu humoristique pour garder le moral.

Smriti a commencé sa carrière dans le showbiz en tant que mannequin. Elle était également l’une des finalistes en 1998 lors du concours de beauté Femina Miss India. Elle est devenue un nom familier pour le portrait de Tulsi Virani dans la longue série télévisée d’Ekta Kapoor, Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Actuellement, Smriti est le ministre de l’Union des textiles et également député d’Amethi.